Emiliano Marsili, l'ultimo gong è alla Marina di Civitavecchia • Terzo Binario News

Alle 22 il Tizzo 48enne incrocia i guantoni con il 23enne colombiano Eber Tobar

La Marina di Civitavecchia ospiterà il ring dell’ultimo match del grandissimo Emiliano “Tizzo” Marsili, pugile civitavecchiese che a 48 anni ha decisi di appendere i guantoni al chiodo.

L’incontro, che sarà trasmesso in diretta su RaiSport dalle 22 sul canale 58, vedrà il campione civitavecchiese sfidare Eber Tobar. Inizialmente l’avversario designato era Diego Lagos. Entrambi i pugili sono di origine colombiana.

L’incontro del “Tizzo” sarà il clou di una grandissima serata di “Nobile Art” sul lungomare della città portuale e si tratta esattamente del 45esimo match di Marsili, con un palmares di 42 vittorie e un pari.

Albo d’oro di prestigio assoluto, considerato che ha esordito al professionismo nel maggio del 2003 e “chiude” domani dopo aver vinto tutto. Non solo: l’unica sconfitta è quella per ritiro del primo dicembre scorso a York, in Inghilterra contro Gavin Gwynne mentre ci sono state 42 vittorie e un pari.

Nella conferenza pre-match sorrisi sereni, sia del Tizzo stesso che di Mario massai, il suo allenatore storico.

“È arrivato il momento di dire stop – confessa Marsili – ma non lo dice la testa, lo dice il mio corpo. Ciò è emerso chiaramente a dicembre. anche il fatto stesso di scendere da 70 a 62 kg (gli stessi del suo avversario, ndr) è una fatica abnorme”.

La carriera da professionista inizia in maggio del 2003 naturalmente a Civitavecchia. Al suo angolo c’è il solito Mario Massai e la riunione è organizzata da Salvatore Cherchi. Nel 2006 Marsili pareggia in una sfida tricolore con Niro, nel 2009 conquista la cintura Wbc del Mediterraneo e nel 2010 vince il primo titolo italiano dei leggeri battendo Marasco a Brescia. Difenderà il titolo due volte ,poi nel 2012 la grande chance.

Sul ring dell’Olympia di Liverpool mette ko l’esperto idolo locale Derry Mathews e diventa campione mondiale Ibo in un momento in cui l’Italia pugilistica è senza titoli iridati. “A Liverpool ho toccato la vetta della mia carriera oltre all’Europeo contro Luca Giacon. Con il senno del poi sarei dovuto andare negli Stati Uniti per combattere contro il campione montenegrino Dejan Zlatičanin ma non stavo bene e ho rinunciato. Da lì ho dovuto ricominciare daccapo e un’occasione simile non è più ricapitata. L’ultima sfida? Come le altre, la sto preparando allo stesso modo”.

Complimenti a Marsili dallo stesso Tobar: “Emiliano l’ho visto combattere, è un campione. Per me, pugile giovane, è un’occasione anche se alla riunione sono stato invitato in tempi strettissimi”.