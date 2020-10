Elettra Marconi collegata con Santa Marinella per il 125esimo della radio - Terzo Binario News

Dopo la pausa del COVID il Parco della Scienza di Torre Chiaruccia inaugurato nel 2018 dal Sindaco Avv. Pietro Tidei e dal Capo di Stato Maggiore A.M. realizzato su progetto del Prof. Livio Spinelli, partecipa insieme all’Associazione Radioamatori di Civitavecchia IY0TC e al CReSM Centro Radioelettrico Sperimentale G.Marconi alla Giornata per i 125° DELL’INVENZIONE DELLA RADIO.

Questo, in collaborazione con il Cornish Radioclub inglese, organizzata dal CMSI Coordinamento delle Stazioni Marconiane Italiane e dall’ARI Associazione Radioamatori Italiani col patrocinio della Fondazione G.Marconi, che propongono a tutti i Radioamatori ed SWL del mondo il Diploma “INVENZIONE DELLA RADIO 125 ANNI”, per collegare/ascoltare le Stazioni Marconiane Italiane aderenti al C.S.M.I. che trasmetteranno dai luoghi in cui Guglielmo Marconi effettuò i suoi esperimenti in Italia.

Per l’occasione sarà trasmesso da Santa Marinella un messaggio speciale della Principessa Elettra Marconi a tutti i radioamatori del mondo.

Ai radioamatori che si collegheranno verrà rilasciato il diploma di partecipazione.

La stazione radio sarà collocata al Parco Saffi presso il Circolo Over 60 di S.Marinella.

DIPLOMA 125° ANNIVERSARIO INVENZIONE DELLA RADIO Con un messaggio della P.sa Elettra Marconi S.Marinella – Parco SaffiSabato 3 ottobre – dalle ore 9 alle 16