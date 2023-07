Al Castello di Santa Severa un successo per la "Notte di Note" • Terzo Binario News

Anche quest’ anno nell’ incantevole cornice del Castello di Santa Severa è andato in scena il grande spettacolo dell’ Associazione “Uniti per la Musica” . L Orchestra di Fiati della Perla del Tirreno mette a segno un un altro colpo a suon di note con il suo nuovo programma Musicale estivo.

L orchestra di Fiati “Uniti per la Musica” composta da 40 musicisti del territorio ha celebrato le notti d estate con il concerto a lei dedicato dal titolo “Notte di Note”.

Da Sinatra a a Morricone passando da per le note della Dance anni 70 degli Abba, Berry white e Carlos Santana. Un Passaggio sulle magistrali note del Tango Argentino di Astor Piazzolla.

Gli arrangiamenti per orchestra di fiati diretti dal M° Emilio Casadei sotto la direzione Artistica del M° Alessandro Aureli, hanno emozionato le 970 di pubblico presente. Con il patrocinio gratuito della Regione Lazio,

del Comune di Santa Marinella e grazie alla Soc. Lazio Crea spa gestore del complesso monumentale oggi è stato possibile godere di un ora e mezza di vero spettacolo.

Musica come linguaggio universale per unire i cuori. Musica come elemento di amore ed amicizia. Questi sono i principi che non si stanca mai di ricordare il Direttore Tecnico della “Uniti per la Musica “Felice Napolitano. “Lavoriamo con molta dedizione tutto l anno per dare il nostro contributo alla cultura per rendere la musica accessibile a chiunque ne voglia usufruire.”

La realizzazione di questo concerto gratuito è stata possibile grazie ai contributi economici di società private molto vicine all associazione che anche in questa occasione hanno sostenuto l Orchestra.

Si Ringraziano

Gentilini srl di Roma

Nexus & MMD srl di Santa Marinella

NBC-R srl Blera ( VT)

NBC System srl di Roma

Farmacia Scotti Manduzio sas di Santa severa.