Droga a Fiumicino, due arresti della Polizia • Terzo Binario News

In totale sono scattate le manette per otto spacciatori nella Capitale

Costante impegno della Polizia di Stato e della Procura della Repubblica nell’ambito delle attività dirette al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Sono 8 le persone arrestate dalla Polizia di Stato nelle ultime ore in quanto gravemente indiziate del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Ultima brillante operazione è stata operata dai poliziotti del III Distretto Fidene-Serpentara che, in seguito ad un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti hanno sequestrato ben 10 kg di hashish e arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un italiano di 71 anni.

In particolare, gli agenti, nel transitare in via di Val Cannuta, hanno notato un uomo che caricava nella sua autovettura una scatola. Gli investigatori lo hanno raggiunto e sottoposto a controllo rinvenendo, all’interno dello scatolo, 10 kg di hashish suddivisi in 100 involucri. Pertanto, il 71enne, al termine degli atti di rito, è stato tratto in arresto.

Questo arresto si aggiunge ad altre importanti e recenti operazioni che hanno sottratto dal mercato diversi quantitativi di della droga.

Gli agenti del commissariato Porta Pia, a seguito di segnalazione anonima YOUPOL si sono recati in Piazza Oreste Tommasini dove era stato segnalato un uomo, 64enne italiano, dedito all’attività di spaccio. L’uomo è stato trovato in possesso di tre involucri di cocaina e, a seguito di perquisizione domiciliare sono stati trovati altri 3 grammi di cocaina in un unico involucro e 475 euro in contanti.

Gli uomini del X Distretto Lido di Roma hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio un 19enne italiano. Il soggetto, notato in Via di Saponara nell’atto di cedere sostanza, è stato fermato e, a seguito di controllo, è stato trovato in possesso di due involucri di hashish per un totale di 15 grammi. Mentre, presso l’abitazione del soggetto sono stati rinvenuti ulteriori 134 grammi di hashish oltre a un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 2.813 euro in contanti.

I poliziotti del commissariato Appio Nuovo hanno tratto in arresto un 29enne italiano. L’uomo, notato in Via Filarete nell’atto di cedere sostanza, è stato fermato e, a seguito di controllo è stato trovato in possesso di 4 grammi di cocaina mentre, a seguito di controllo presso la stanza dell’hotel dove alloggiava, sono stati rinvenuti ulteriori 11 grammi di cocaina e 892 euro in contanti.

I poliziotti della Sezione Volanti hanno arrestato 2 uomini di 39 e 68 anni e una donna di 69 anni. Nello specifico, gli agenti, a seguito di un controllo del 39enne hanno rinvenuto all’interno della tasca del marsupio 2 involucri di hashish mentre, presso l’abitazione dell’uomo, sono stati rinvenuti altri 136 grammi della stessa sostanza. Successivamente è emerso che il 39enne era residente presso l’abitazione dei genitori e la perquisizione domiciliare in quest’ultima ha permesso di rinvenire un totale di 1,5 kg di hashish. Arrestato anche un 28enne trovato in possesso di 23 involucri di cocaina e la somma di 230 euro in contanti.

Sempre i poliziotti della Sezione Volanti, unitamente agli agenti del X Distretto Lido di Roma, hanno arrestato un tunisino 35enne trovato in possesso di 16 grammi di marijuana e 5 di cocaina. Parte della sostanza stupefacente è stata rinvenuta all’interno di una lampada a forma di moka da caffè. L’uomo, inoltre, era colpito da una misura cautelare, in quanto aveva l’obbligo di presentazione alla P.G.

Gli agenti del Commissariato Fiumicino, transitando in via Volga hanno notato una vettura che alla loro vista ha arrestato bruscamente la marcia. Fermato per un controllo, il conducente è stato identificato per un italiano di 21 anni, sottoposto a divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico. La perquisizione veicolare e successivamente domiciliare ha permesso di rinvenire alcune dosi tra crack e cocaina nonché 102 grammi di hashish. Inoltre, analizzando una chat presente all’interno del suo cellulare, è emerso che il 21enne riforniva la sostanza stupefacente presso un 33enne italiano. La perquisizione dell’abitazione di quest’ultimo ha permesso di rinvenire 475 grammi di hashish e 4 di crack.

L’Autorità Giudiziaria, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha convalidato l’operato della Polizia di Stato.