Don Ciotti inaugura il murale di Falcone e Borsellino a Cerenova • Terzo Binario News

Sabato 30 luglio alle ore 18.30, appuntamento a piazza Morbidelli per l’inaugurazione del murales dedicato alle figure di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, un murales frutto del percorso di riqualificazione e sistemazione della piazza.

Tra gli ospiti del pomeriggio anche Don Luigi Ciotti, Presidente di Libera e del Gruppo Abele.

Un’ occasione per comprendere come sia sempre più importante non dimenticare chi ha perso la vita per combattere la mafia, e trasformare la memoria in consapevolezza e responsabilità, con l’impegno comune di combattere ogni forma di criminalità organizzata, e soprattutto cambiare la cultura che alimenta e sostiene la diffusione delle mafie.

Un impegno che il presidio di Libera di Cerveteri e Ladispoli da anni traduce in azioni nel territorio, con una attenzione particolare ai temi delle diseguaglianze, oggi sempre più diffuse, che attraversano anche le comunità di Cerveteri e Ladispoli e che alimentano la sofferenza e l’emarginazione di tante persone.

Partecipiamo all’iniziativa (Cerenova, Piazza Morbidelli, ore 18.30), anche per dare un segnale importante che c’è una attenzione ed una vigilanza delle comunità di Cerveteri e Ladispoli intorno ai temi della legalità e della solidarietà.

Il Presidio di “Libera” Cerveteri/Ladispoli