Domenica open day vaccinale a Civitavecchia • Terzo Binario News

Nella giornata di domenica 7 gennaio si svolgerà presso il Centro Vaccinale di Civitavecchia, sito in piazza Verdi, la prima delle giornate di Open day del 2024 promosse in questo mese dalla Asl Roma 4 nell’ambito della campagna di vaccinazione regionale.

Il Centro Vaccinale sarà aperto dalle ore 9 alle ore 18 e verranno offerti i vaccini anti-covid, antinfluenzale, antipneumococcico, anche in cosomministrazione, oltre a tutte le vaccinazioni raccomandate e obbligatorie.

Gennaio, poi, è il mese dedicato alla prevenzione del papilloma virus e nelle giornate di Open Day sarà attivata una linea dedicata agli adolescenti che potranno effettuare la vaccinazione anti- HPV e tutti i richiami previsti per la fascia d’età. La vaccinazione anti-HPV è raccomandata e offerta gratuitamente a ragazze e ragazzi a partire dagli 11 di età, alle donne in trattamento e ai soggetti a rischio per patologie e età.