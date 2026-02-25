Domani niente acqua a Civitavecchia, le zone interessate • Terzo Binario News

Si comunica che per un’interruzione della fornitura proveniente dall’Acquedotto Medio Tirreno dalle 08:00 alle 23:00 di giovedì 26 febbraio p.v. potrebbero verificarsi abbassamenti di pressione e/o mancanze d’acqua nelle seguenti zone:
Zona Borgata Aurelia, Via Aurelia Nord e Zona La Scaglia, Zona Pantano e Sant’Agostino (Comune di
Tarquinia ma di competenza Acea), Zona Industriale (Via Alfio Flores, Via Siligato, Via La Rosa), Zona Area
Portuale, Zona Punton dei Rocchi, Santa Lucia e Cimitero Nuovo.
Per tutta la durata del disservizio è stato predisposto lo stazionamento di due autobotti in località Borgata Aurelia (via Rossini e via Paganini).
Per ogni informazione è possibile contattare il numero verde 800.130.335 e visitare il sito internet www.aceaato2.a-acqua.it