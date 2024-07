Disordini nel carcere di Velletri: materassi incendiati e vetri rotti • Terzo Binario News

Disordini nel carcere di Velletri. È quanto accaduto nella giornata di domenica 28 luglio. Materassi sono stati incendiati, risultano anche dei vetri rotti.

Una situazione che è poi rientrata, ma sulla quale si è espresso Massimo Costantino, segretario generale Fns Cisl: “La protesta del carcere di Velletri è rientrata alle 22,15 circa per fortuna nessuno ferito. Apprendiamo che i detenuti hanno protestato, pare, per mancate concessioni colloqui e cambi lenzuola effettuati con ritardi. Risultano incendiati materassi oltre a vari vetri rotti”.

“Tale operazione dimostra ancora una volta, seppur con enormi difficoltà dovute alle croniche carenze di personale, come il personale del carcere della Casa Circondariale di Velletri – così come le altre unità arrivate in supporto , compreso quelli del Gruppo Operativo Mobile – sia sempre impegnata con determinazione nella tutela della sicurezza poiché con la costante attenzione e il rigore nell’applicazione delle norme riesce sempre a garantire il rispetto delle regole e il mantenimento della sicurezza di tutti coloro che vi operano. Un plauso al personale tutto di polizia penitenziaria ed ai Vigili del fuoco, che in queste ore sono impegnate in molti e delicati interventi sul territorio ed , anche, e alle altre forze di polizia”.

“Per la Fns Cisl Lazio – termina – occorre a questo punto completare la dotazione organica del corpo di polizia penitenziaria a livello nazionale perché solo così si può lavorare in condizioni di sicurezza ottimali”.