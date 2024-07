Bici rubata mentre visita paziente: ritrovata nel campo rom • Terzo Binario News

Aveva parcheggiato regolarmente la propria bici da corsa su Via Tuscolana ma, al ritorno da una visita domiciliare ad un suo paziente, non l’ha più trovata: questa la disavventura di un fisioterapista romano che, disperato, si è rivolto alla Polizia Locale di Roma Capitale, per ritrovare il mezzo a cui era particolarmente legato.

Gli agenti dell’ Unità Sicurezza Pubblica ed Emergenziale (SPE) si sono immediatamente attivati nelle ricerche, dirigendosi nella zona che era stato possibile delimitare grazie all’installazione di un sistema di localizzazione sulla bici.

Le ricerche si sono concentrate fin da subito nel campo nomadi di via Salviati, come indicato nel quadrante tracciato dal dispositivo elettronico, dove la pattuglia è riuscita a individuare la bicicletta, fortunatamente in perfette condizioni, procedendo così alla riconsegna del mezzo al legittimo proprietario.

Sono tuttora in corso le indagini del caso per risalire al responsabile del furto.