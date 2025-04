Di Civitavecchia la donna investita a Marina di Cerveteri • Terzo Binario News

Riconoscimento in corso ma risulterebbe residente a Bracciano, il cordoglio della sindaca cerite Elena Gubetti

La Polfer è al lavoro per dare un nome alla donna investita stamani alla stazione di Marina di Cerveteri.

Riconoscimento difficile per via delle condizioni del corpo, colpito dal Frecciabianca di passaggio in direzione sud.

Però, da un primissimo accertamento sembrerebbe che si possa trattare di una donna nata a Civitavecchia ma residente a Bracciano.

Non esclude un tentativo azzardato di attraversamento dei binari o l’effetto vortice del passaggio del treno veloce che possa aver causato lo scontro.

“Questa mattina la nostra città è stata scossa da un episodio drammatico presso la Stazione di Marina di Cerveteri, dove una Donna è stata tragicamente investita.

Si è trattato di un momento estremamente scioccante e doloroso, avvenuto, da quanto mi è stato riferito, davanti agli occhi di numerose persone, soprattutto giovani in attesa del treno per recarsi a scuola o al lavoro.

In circostanze come queste è difficile trovare le parole giuste: da Donna e da Sindaco, posso però comprendere lo shock e il terrore vissuti da chi ha assistito all’accaduto. Immagini che, con ogni probabilità, rimarranno impresse per sempre nella memoria.

Desidero far sapere che, per chiunque sentisse il bisogno di ricevere supporto, resto a disposizione per facilitare ogni forma di aiuto e indirizzare verso i servizi competenti. Colgo inoltre l’occasione per ricordare che, già dallo scorso agosto, è attivo lo “Sportello d’Ascolto – Counseling”, uno spazio di supporto gratuito con figure esperte e altamente qualificate, pensato proprio per offrire un aiuto concreto e una parola di conforto.

Lo sportello è attivo presso la Farmacia Comunale n.6, in Via Fontana Morella n.84, tutti i lunedì dalle ore 18:00 alle ore 20:00.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a una qualsiasi delle nostre Farmacie Comunali.

In questo momento di profondo dolore, desidero esprimere le mie più sentite condoglianze alla famiglia e ai cari della vittima, e rinnovare la mia vicinanza – umana e istituzionale – a tutte le persone presenti al momento dell’incidente”.

Così la sindaca di Cerveteri lena Gubetti