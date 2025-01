Danza, da Tolfa alla Scuola dell'Opera di Roma: il viaggio sulle punte della piccola Azzurra Rech • Terzo Binario News

L’allieva del Centro Artistico Balletto, diretto da Marilena Ravaioli, ammessa al corso introduttivo di classica

Un regalo davvero eccezionale quello che la Befana ha portato a Tolfa, per la piccola Azzurra Rech: l’ammissione al corso introduttivo di danza classica alla Scuola del Teatro dell’Opera di Roma.

Azzurra, dieci anni, con la sua famiglia vive a Tolfa dove frequenta fin da piccolissima il Centro Artistico Balletto diretto da Marilena Ravaioli. La bambina ha partecipato alla dura selezione al Teatro dell’Opera: su oltre 200 provenienti da tutta Italia, solo 20 ragazzine hanno superato il provino, sotto lo sguardo attento della direttrice, l’etoile Eleonora Abbagnato. Sabato, Azzurra inizia tutto il percorso.

Molto brava anche a scuola, Azzurra ha seguito le lezioni di danza al Centro sempre con impegno e regolarità, dimostrando capacità organizzativa e dedizione.

“Per affrontare questo provino l’ho preparata con delle lezioni private di tecnica della danza classica – spiega la sua insegnante -. Già nei primi anni di studio notai in lei delle doti fisiche molto adatte alla Danza classica, vedendo crescere in lei di anno in anno una forte passione, accompagnata da grande determinazione. Nel momento in cui mi ha chiesto di provare ad entrare nel corso introduttivo della scuola del Teatro dell’Opera, ho creduto giusto accompagnarla in questa nuova esperienza, preparandola tecnicamente e consigliandola, proprio come anni fa i miei maestri fecero con me”.

“Sia io che tutte le compagne del Centro — continua la Ravaioli (nella foto con Azzurra) – siamo felici per questa opportunità: è l’inizio di un percorso lungo, ma molto affascinante, una strada che, se si ama, ti regala grandi emozioni che non si dimenticheranno mai”.

La professoressa Marilena Ravaioli (diplomata ballerina alla scuola del Teatro dell’Opera di Roma e laureata docente delle tecniche di danza all’Accademia nazionale di Danza di Roma) dirige il Centro Artistico Balletto, ormai realtà consolidata nel territorio da oltre 25 anni, occupandosi della formazione coreutica di bambini e ragazzi. Tante le generazioni di Tolfa, Allumiere e non solo, che hanno assaporato il gusto del palcoscenico in questa scuola, dove oltre alle varie tecniche, si vuole insegnare l’amore per l’arte, per ciò che è bello. “Studiare Danza oltre a condividere momenti di vita con i compagni vuole essere per noi un periodo felice per i ragazzi – conclude Marilena Ravaioli – in cui apprendono che per ottenere risultati occorre impegno e studio”.