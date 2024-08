Danneggia la scuola: scatta l’allarme, individuato un 58enne • Terzo Binario News

Tunisino denunciato dalla Polizia locale per invasione e danneggiamento

I danni all’interno della scuola, gli oggetti sul pavimento. L’allarme che scatta e un tunisino di 58 anni denunciato dalla Polizia locale del Gruppo V Casilino. È quanto avvenuto l’altro giorno alle 17 in piazza Cesare De Cupis, a Tor Sapienza, all’interno dell’Istituto comprensivo Gioacchino Gesmundo.

Secondo quanto appreso, i caschi bianchi sono intervenuti per verificare un antifurto in funzione all’interno del plesso. Al loro arrivo, dal momento che l’edificio scolastico risultava chiuso, gli agenti hanno potuto accertare diversi danni alle strutture del piano terra e del primo piano, con armadi forzati e decine di oggetti riversi sul pavimento, oltre al danneggiamento di una finestra e di una porta di ingresso, che era stata forzata per poter accedere nell’edificio.

Durante i controlli dei locali, i vigili hanno individuato il 58enne, che è stato fermato e accompagnato presso gli uffici del V Gruppo Casilino dove, al termine degli accertamenti del caso, è stato denunciato per invasione e danneggiamento di edificio pubblico.