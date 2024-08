Incendi a Roma: fiamme alla Massimina, Dragoncello e Monte Carnevale • Terzo Binario News

Incendi in serie a Roma. Fiamme che spaziano dalla Massimina alla zona di Dragoncello. Un rogo è divampato pure in via Aurelia, altezza Panorama, intorno alle 16, nello spartitraffico.

A bruciare sono state sterpaglie: non è stata chiusa la strada, bensì è stato effettuato dalla Polizia locale un restringimento, il tempo necessario per agevolare l’intervento dei Vigili del fuoco.

Incendio a Monte Carnevale

Dalle ore 15,20 circa due squadre un’autobotte e quattro moduli antincendio, sono impegnati in via Salvatore Ottolenghi 123. Il rogo ha interessato la vegetazione all’interno di un campo agricolo. Sul posto anche il Direttore Operazioni di Spegnimento ed elicottero dei pompieri per evitare il propagarsi delle fiamme verso strutture poste nelle vicinanze.