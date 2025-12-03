Dall’8 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 arriva la Magia del Natale al Castello di Santa Severa • Terzo Binario News

Il Castello di Santa Severa si prepara ad accogliere la Magia del Natale, dall’8 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, la suggestiva cornice del maniero si trasformerà in un autentico borgo natalizio, animato da attrazioni e iniziative a ingresso gratuito, promosse dalla Regione Lazio. L’evento, organizzato dalla società in house LAZIOcrea, offrirà a cittadini e visitatori un’esperienza emozionante e indimenticabile.

Dalla Spianata dei Signori, accessibile tutti i giorni dall’ 8 dicembre, partirà il percorso tra le attrazioni più amate: una splendida pista di ghiaccio circondata da luci e musica e la tradizionale giostra antica con i cavalli che farà tornare tutti un po’ bambini. A impreziosire il percorso, luminarie dedicate, alberi di Natale scintillanti, stand con dolci della tradizione, e un presepe artistico curato dall’Associazione Italiana Amici del Presepe in sala Nostromo regaleranno scorci evocativi e un’atmosfera calda e accogliente.

“La Magia del Natale al Castello di Santa Severa è un’occasione per valorizzare uno dei luoghi più identitari del nostro territorio. Per la Regione Lazio la cultura è un pilastro, non un accessorio: è ciò che rafforza la nostra comunità e la rende capace di dialogare con il mondo senza perdere le proprie radici. Grazie al lavoro svolto in questi mesi, il Castello è tornato a essere un polo culturale vivo, ricco di iniziative e aperto a tutti.

Per quasi un mese offrirà installazioni, spettacoli, musica e attività pensate per ogni età, unendo la magia delle feste alla sua storia millenaria. Ringrazio l’Assessore Simona Baldassarre, LAZIOcrea e tutti i partner istituzionali per il percorso condiviso.

Continueremo a investire nel Castello e nelle meraviglie del nostro territorio, perché C’è tutto un Lazio intorno e merita di essere scoperto e vissuto tutto l’anno” dichiara il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

“Il Natale al Castello di Santa Severa – sottolinea l’Assessore alla Cultura Simona Baldassarre – è un appuntamento di grande valore simbolico e culturale, capace di fondere la magia delle festività con la riscoperta delle nostre radici e delle nostre tradizioni. È un momento atteso da grandi e piccini, che ogni anno rende questo luogo ancora più vivo e accogliente.

Particolarmente significativo è che l’iniziativa sia completamente gratuita per le famiglie, un segnale concreto di attenzione che permette di vivere pienamente la bellezza del nostro patrimonio.

Il Castello è uno dei monumenti più rappresentativi del territorio, e la Regione Lazio intende continuare a valorizzarlo attraverso eventi capaci di coniugare cultura, turismo e identità, favorendo la destagionalizzazione dell’offerta e promuovendo l’Etruria meridionale come destinazione turistica di riferimento.”

“Siamo grati al Presidente Rocca e all’Assessore Baldassare per la fiducia che ancora una volta ci hanno confermato, nella realizzazione di un programma che coniuga attrazioni ed eventi di qualità, nel solco del progetto tracciato dalla Regione Lazio, che punta a evidenziare l’unicità e la bellezza di un luogo la cui vocazione sociale e culturale si adatta perfettamente all’atmosfera del periodo natalizio, esaltandone peculiarità e tipicità.

Ringrazio, a questo proposito, il personale di LAZIOcrea, per gli sforzi compiuti e per l’impegno, che viene garantito anche in un periodo normalmente dedicato alle famiglie e al riposo” ha aggiunto il Presidente della società regionale, Marco Buttarelli.

Il programma dell’inaugurazione natalizia l’8 dicembre prevede alle ore 11:30, nella Chiesa di Santa Maria Assunta la celebrazione della Santa Messa, che darà ufficialmente avvio alle festività. Le celebrazioni proseguiranno poi nelle date del 14, 21 e 24 dicembre, e dell’1, 4 e 6 gennaio, sempre alle ore 11:30.

A seguire la giornata avrà un’animazione coinvolgente con due trampolieri in costume e un artista circense itinerante, che si esibiranno nei cortili e nelle piazze del castello con brevi performance di giocoleria ed equilibrismo. Macchine delle bolle e della neve renderanno l’atmosfera ancora più fiabesca, trasformando l’antico maniero in un palcoscenico a cielo aperto. Un appuntamento pensato per stupire grandi e piccoli, dove arte di strada e magia del Natale si incontrano. E poi l’appuntamento con Zucchero Filato per Tutti, in programma anche il 26 dicembre e il 5 gennaio offrirà ai visitatori un momento di dolcezza grazie a un’operatrice in costume natalizio che distribuirà gratuitamente zucchero filato appena preparato. Un gesto semplice e goloso pensato per regalare allegria ai più piccoli e un tocco di nostalgia ai più grandi, accompagnando la visita tra luci e attrazioni del Natale. Ad animare la giornata di apertura due concerti pomeridiani del Coro Polifonico di Bracciano, diretto da Martina Paciotti, alle 15:00 e alle 17:00 che offriranno un viaggio musicale tra canti corali, brani classici e composizioni moderne della tradizione natalizia italiana e internazionale.

E grande novità quest’anno Babbo Natale incontra i bambini direttamente a passeggio nel borgo per un momento di pura magia con il suo inconfondibile abito rosso per ascoltare i desideri dei bambini e poserà con loro per una foto ricordo indimenticabile. L’incontro, reso ancora più coinvolgente dall’atmosfera incantata e dalle luci natalizie che illumineranno il castello e le sue piazze, diventerà un’occasione speciale di condivisione e meraviglia per grandi e piccini. Un appuntamento pensato per regalare ai più piccoli la gioia dell’attesa e agli adulti la magia del ritorno all’infanzia nei giorni 8/13/14/20/21/22/23/24/25 e 26 dicembre.

Gli Elfi del castello saranno presenti quotidianamente, con giochi, sketch, piccoli spettacoli e interazioni pensate per coinvolgere bambini e famiglie. L’attore Stefano Dragone interpreterà Albus Silente in Benvenuti ad Hogwarts con interventi teatrali nelle giornate del 14 dicembre e del 4 gennaio un evento che permetterà a grandi e piccini di immergersi nell’universo di Harry Potter, riscoprendo la saggezza e il fascino di uno dei personaggi più amati del celebre racconto, in un’esperienza teatrale coinvolgente, in perfetta sintonia con lo spirito natalizio e con l’atmosfera unica del Castello.

Le Rassegne corali di musiche natalizie saranno itineranti e accompagneranno con due concerti pomeridiani i visitatori in un viaggio attraverso melodie della tradizione natalizia italiana ed estera in un un’atmosfera ricca di emozione e calore nei giorni 8/13/20/27 dicembre e 3 gennaio.

E la magia del Natale al castello avrà anche una serie di appuntamenti culturali con “Libri Sotto l’Albero”, una rassegna composta da tre appuntamenti dedicati alla lettura e agli incontri con gli autori. Ogni evento sarà moderato dalla giornalista Francesca Lazzeri, che guiderà gli ospiti in conversazioni coinvolgenti, capaci di avvicinare il pubblico alle storie, ai temi e alle curiosità che hanno dato vita alle opere presentate. Il primo appuntamento, in programma il 18 dicembre, avrà come protagonista Federico Palmaroli, noto al grande pubblico come Osho, che presenterà il suo nuovo libro “Awanaga” (Rai Libri). Un incontro che inaugurerà la rassegna nel segno dell’ironia e dell’intelligenza narrativa che da sempre contraddistinguono l’autore. Il secondo incontro, previsto per il 21 dicembre, sarà con Angelo Mellone e il suo podcast “Ripetizioni d’amore”, (Chora media) un invito a scoprire le nuove regole dell’amore, un tempo le emozioni, i gesti, persino le frasi erano sempre le stesse. Poi, tutto è cambiato e le relazioni ora passano dai social, le emozioni dagli emoji e il primo amore finisce con un blocco su Instagram. Infine, il 28 dicembre, il protagonista sarà Marco Panella, che presenterà “Io sono Elettra” (Rai libri) la storia d’amore mai raccontata tra Guglielmo Marconi e la sua nave.

Da non perdere Magik Christmas il 21 e 28 dicembre, uno spettacolo di intrattenimento con trucchi incredibili e gag esilaranti adatto a tutti, a cura del Mago Mikele con due spettacoli di circa un’ora ciascuno. Il pubblico sarà coinvolto in un viaggio sorprendente, dove l’illusione incontrerà la risata in un’esperienza davvero magica, tra carte che spariranno, oggetti che fluttueranno e spettatori che diventeranno protagonisti.

E poi l’intrattenimento musicale itinerante con le melodie della musica popolare e della tradizione natalizia eseguite con zampogna e cornamusa, il 23 dicembre, strumenti tipici che richiameranno le sonorità autentiche delle feste. Gli interventi musicali vedranno il duo muoversi tra i cortili e gli spazi del castello, permettendo agli spettatori di ascoltare le melodie tradizionali in modo coinvolgente.

Il giorno di Natale, 25 dicembre sarà allietato dal Christmas Show, quattro artisti di strada – trampolieri, scultori di palloncini e fantasisti – indosseranno costumi a tema natalizio, regalando momenti di stupore e divertimento a grandi e bambini. Tra giochi di equilibrio, sculture colorate e numeri di abilità, il pubblico vivrà un’esperienza indimenticabile.

Nel giorno dedicato a Santo Stefano, il 26 dicembre uno spettacolo che unirà comicità, abilità tecniche e pura energia Street Circus Show e Fire Show una performance comica con equilibrismo, giocoleria e improvvisazione e uno spettacolo di fuoco che trasforma le piazze del Castello in un palcoscenico di pura magia visiva e per i bimbi Zucchero filato per tutti. Lo spettacolo di Marco Bellomo, Ritrovarsi in un sogno, il 29 dicembre è pensato per grandi e piccoli, e sarà incentrato sulla creatività tra bolle di sapone giganti, giochi di luce e musica in un viaggio tra realtà e fantasia.

A seguire, il pubblico rimarrà incantato nella giornata del 30 dicembre dallo spettacolo Light Christmas Show tra danze coreografiche e performances luminose, in cui gli spettatori saranno accompagnati da eterei Angeli di Luce e da un romantico e bizzarro Clown Bianco, in un’atmosfera incantata. Gli artisti daranno vita a numeri di giocoleria luminosa, contorsionismo, acrobatica aerea su una grande installazione a forma di luna luminosa.

Un viaggio straordinario tra sogno e meraviglia animerà il castello il 1 gennaio con Bosco incantato, uno spettacolo stravagante e ricco di fantasia che trasporterà grandi e piccini in un mondo popolato da Elfi Magici, Fate luminose e coloratissime Farfalle provenienti dal cuore del Bosco Incantato. Gli artisti si esibiranno in una postazione scenografica a tema, con numeri di equilibrismo, giocoleria e danze.

Il programma dedicato ai bambini proseguirà grazie agli appuntamenti del 2 e 5 gennaio con la scrittrice Nadia Ramuscello, che con un vivace teatrino di marionette, racconterà le avventure dei suoi ultimi libri (Prospettiva editrice), “La Principessa Pulcicuore” e “Biba e Bobo, due cagnolini spaziali”, accompagnando i più piccoli in un mondo di fantasia, amicizia e dolcezza. Al termine di ogni presentazione, seguirà un laboratorio creativo in cui i bambini potranno realizzare marionette e piccoli oggetti ispirati alle storie, guidati dall’autrice. Un’esperienza educativa e divertente, pensata per stimolare creatività e amore per la lettura in un’atmosfera di condivisione e magia natalizia.

In attesa dell’Epifania, dal 3 al 6 gennaio, la Befana prenderà il posto di Babbo Natale e sarà presente nel borgo illuminato per incontrare i più piccoli, tra racconti e foto ricordo. In particolare, il 6 gennaio, in programma il Circo della Befana. Un pomeriggio di festa, per celebrare la vecchietta più simpatica di tutti i tempi: la Befana! Con i suoi buffi abiti, il lungo naso e la sua inseparabile scopa magica, arriverà accompagnata dai suoi speciali aiutanti per regalare a grandi e piccini un evento ricco di emozioni e divertimento.

Per tutto il periodo natalizio il cuore del castello ospiterà un caratteristico mercatino, Natale a corte, immerso tra luci scintillanti, profumi avvolgenti e atmosfere senza tempo, le tipiche casette natalizie ospiteranno prodotti tipici e di alto artigianato presentati dalla UNPLI Lazio e dalle ProLoco.

Presenti anche due casette dedicate al gusto che completeranno l’esperienza con un’offerta gastronomica ricca e invitante. La Casetta dei dolci e la Casetta del salato per regalare un viaggio nei sapori più autentici della tradizione popolare.

All’interno del Bookshop del Castello prenderà vita L’Angolo del Natale, un’area realizzata in collaborazione con Città del Sole e dedicata ai giocattoli e ai piccoli gadget natalizi. Uno spazio incantato pensato per famiglie e bambini, dove qualità, creatività e spirito natalizio si incontrano. Tra costruzioni, trenini, bambole e giochi in legno, peluche e giochi morbidi, puzzle, giochi da tavolo, libri e piccoli accessori a tema, i visitatori potranno scoprire una selezione curata di idee regalo e oggetti capaci di catturare la magia delle feste.

Un appuntamento da non perdere per vivere la magia del Natale in uno dei luoghi più suggestivi del territorio da vivere tutto l’anno grazie anche alle visite al Museo del castello e al Museo del Mare e della Navigazione Antica, oltre all’ospitalità dell’Ostello sempre aperti.

Le attrazioni saranno aperte al pubblico gratuitamente tutti i giorni dalle ore 10:30 alle 19:30, con le seguenti eccezioni:

24 dicembre 2025: dalle 10:30 alle 17:30

25 dicembre 2025: dalle 16:30 alle 19:30

31 dicembre 2025: dalle 10:30 alle 17:30

1 gennaio 2026: dalle 16:30 alle 19:30

Il Castello di Santa Severa è un complesso monumentale della Regione Lazio, gestito da LAZIOcrea d’intesa con il Ministero della Cultura e il Comune di Santa Marinella.

È disponibile un ampio parcheggio antistante l’ingresso del Castello, con tariffa oraria di 0,50 euro.

Il programma completo è disponibile sul sito www.castellodisantasevera.it