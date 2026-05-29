Da Tolfa e Civitavecchia parte il tour nazionale de “La Guardiana”, il romanzo d’esordio di Caterina Battilocchio • Terzo Binario News

Oltre 40 appuntamenti in tutta Italia per il libro pubblicato da Garzanti. Le prime due tappe nel territorio che ha ispirato la storia.

Parte dal comprensorio di Tolfa e Civitavecchia il viaggio nazionale de La guardiana, il romanzo d’esordio di Caterina Battilocchio, pubblicato da Garzanti e in libreria dal 2 giugno.

Un esordio importante per l’autrice originaria di Tolfa, che nelle prossime settimane sarà protagonista di un tour di oltre quaranta appuntamenti tra librerie, festival e rassegne culturali in tutta Italia. Prima di raggiungere Roma, Napoli, Firenze e altre città, il libro farà però ritorno ai luoghi che ne hanno ispirato l’immaginario.

Il primo appuntamento è in programma lunedì 1 giugno alle ore 18 nel Chiostro del Polo Culturale di Tolfa, dove si terrà l’anteprima nazionale del romanzo. Dopo l’introduzione di Giordano Iacomelli, direttore del Museo Civico, l’autrice dialogherà con lo scrittore Gino Saladini e con Serena Ferraiolo.

La seconda presentazione sul territorio si svolgerà invece giovedì 5 giugno alle ore 18.30 presso l’Arena Pincio di Civitavecchia. Ad accompagnare Caterina Battilocchio qui saranno la scrittrice Gaja Cenciarelli e Annalisa Concetti, con le letture di Claudia Crostella.

«Ho scelto di iniziare questo viaggio da Tolfa perché è il luogo da cui tutto è nato», racconta Caterina Battilocchio. «Molti dei paesaggi, delle atmosfere e delle suggestioni che attraversano il romanzo affondano le loro radici nei luoghi in cui sono cresciuta. Mi sembrava naturale che la storia iniziasse il suo cammino proprio da qui.»

Nel romanzo, infatti, prende forma Rocca d’Etruria, un borgo immaginario nato dall’incontro tra Tolfa e Canterano, dove memoria, tradizioni e legami familiari diventano parte integrante della narrazione. Anche la casa di riposo che fa da sfondo a molte vicende del libro trova ispirazione in una realtà del territorio tolfetano.

Pubblicato da Garzanti, La guardiana racconta la storia di Mora, una giovane donna che, dopo la morte della nonna, lascia Roma e torna in un piccolo borgo per ricominciare. Qui raccoglie le storie degli anziani ospiti di una casa di riposo e intraprende un percorso che la porterà a confrontarsi con i segreti della propria famiglia e con le domande più profonde sulla memoria, l’identità e l’appartenenza.

Le presentazioni di Tolfa e Civitavecchia rappresentano dunque non solo l’avvio del tour nazionale del libro, ma anche un ritorno alle origini: un omaggio a un territorio che ha contribuito a plasmare l’immaginario dell’autrice e che oggi rivive nelle pagine del suo romanzo.

APPUNTAMENTI

1 giugno 2026 – ore 18

Polo Culturale di Tolfa

Anteprima nazionale de La guardiana

Con Gino Saladini e Serena Ferraiolo

Introduzione di Giordano Iacomelli

5 giugno 2026 – ore 18.30

Arena Pincio – Civitavecchia

Presentazione de La guardiana

Ingresso libero