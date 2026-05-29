Libri, doppia presentazione per la scrittrice Caterina Battilocchio: a Tolfa e a Civitavecchia • Terzo Binario News

Del romanzo “La guardiana” si parlerà il primo giugno al Polo Culturale del paese collinare poi il 5 all’arena Pincio

di Cristiana Vallarino

Gioca “in casa” la scrittrice Caterina Battilocchio nelle due presentazioni in cui parlerà del suo primo romanzo nei luoghi a lei più cari: Tolfa, paese dove è cresciuta, e Civitavecchia, la città dove ora vive con la sua famiglia.

Si comincia il primo giugno alle ore 18, al Polo Culturale del centro collinare. Qui introduce Giordano Iacomelli, moderano Serena Ferraiolo e Gino Saladini. il secondo appuntamento sarà all’arena Pincio di Civitavecchia, il 5, alle 18,30, con l’introduzione di Claudia Crostella, mentre a dialogare con l’autrice saranno Gaja Cenciarelli e Annalisa Concetti. Dopo, la Battilocchio inizierà la promozione per “La guardiana”, edito da Garzanti, che toccherà molte città in tutta la penisola.

“Il tour de “La guardiana” partirà da Tolfa – spiega la scrittrice -.. Sarà un’anteprima nazionale nel luogo più naturale da cui questa storia potesse iniziare il suo viaggio. La presentazione si terrà al Polo Culturale del paese, a pochi passi dalla Chiesa della Sughera e dal cimitero di Tolfa: proprio lì prende vita la scena iniziale del mio romanzo. È da quei luoghi carichi di storia, memoria e suggestione che nasce il racconto, ed è per questo che ho scelto di far partire da lì il cammino che porterà “La guardiana” in tutta Italia. Tolfa è il paese in cui sono cresciuta e al quale sono profondamente legata. Gran parte del mio immaginario affonda le radici nei suoi vicoli antichi, nelle sue chiese, nei paesaggi che circondano il borgo e nelle sue piazze sospese nel tempo. Sono luoghi che hanno formato il mio sguardo e che continuano ad abitare in me”.

Caterina Battilocchio, spinta dalla passione per la letteratura, collabora da anni col mondo dell’editoria. Ha iniziato fin da giovane a scrivere favole e racconti su personaggi che vivevano proprio a Tolfa.

Senza fare spoiler, lasciando a chi parteciperà agli incontri la curiosità di ascoltare dalla voce della stessa autrice il racconto della sua opera, ecco quello che si può anticipare. La protagonista, Mora, deve tutto a sua nonna Tita. Da lei ha imparato che i pensieri passano dai piedi, che l’anima di notte è più vulnerabile e che esiste un’intima connessione con i roseti. Spinta dalla diffidenza iniziale e dalla paura dell’oblio, Mora decide di farsi custode (guardiana) delle vite altrui, mettendole per iscritto. Tuttavia, c’è un racconto che non ha ancora ascoltato: un segreto taciuto che parte da una bambina di nome Margherita e finisce nel roseto di casa. Sarà l’anziana nonna a impartirle l’ultima, fondamentale lezione di vita: non esistono itinerari o bussole prefissate, ma solo direzioni da intraprendere senza mai voltarsi indietro.

In entrambi gli appuntamenti sarà possibile acquistare il volume, in distribuzione dai primi di giugno, grazie alla presenza in loco della libreria “Dettagli” di Civitavecchia. E quindi approfittare della presenza della scrittrice per il consueto firmacopie.