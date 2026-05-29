Energia, la Schlein a Civitavecchia: "Tetto Ue a prezzi e unità missione nazionale per rinnovabili" • Terzo Binario News

(LaPresse) – “Il nostro è un percorso di proposta sulla politica industriale che portiamo avanti da tempo con Andrea Orlando, che si arricchisce del contributo delle parti sociali, degli esperti, delle imprese, dei lavoratori.

Proviamo a fare una proposta concreta perché il costo dell’energia è la prima preoccupazione delle imprese e delle famiglie in Italia. Vuol dire far perdere potere d’acquisto alle famiglie, vuol dire pagare di più quando vai al supermercato a fare la spesa, vuol dire per le nostre imprese perdere competitività rispetto alle altre aziende francesi, tedesche, spagnole. Non possiamo continuare ad avere il costo dell’energia più alto d’Europa”.

Così la segretaria Pd Elly Schlein arrivando a Civitavecchia per l’evento dem ‘Energia per l’Italia’. “Guardiamo alle esperienze positive, in Spagna 4-5 anni fa stavano messi come noi, hanno fortemente investito sulle rinnovabili e questo ha prodotto non solo lavoro di qualità, ma ha contribuito ad abbassare il prezzo dell’energia.

Quindi noi chiediamo una unità di missione nazionale sulle aree super idonee per riuscire a semplificare e accelerare gli investimenti sulle rinnovabili. Non è possibile che in Spagna per un nuovo impianto ci siano due o tre anni di tempi per realizzarlo, invece in Italia passano 6-7 anni. Questo non è un destino, è un fallimento della governance sullo sviluppo delle rinnovabili che potrebbero portare posti di lavoro di qualità in quantità, e penso soprattutto lo sviluppo del meridione. Quindi noi continuiamo a insistere su questa strada, chiediamo a livello europeo di fare le battaglie giuste e non quelle sbagliate. Quella giusta è quella di proseguire con gli investimenti comuni europei per dare vita a un vero piano industriale europeo e chiedere nell’emergenza dovuta a questa guerra illegale voluta da Trump e Netanyahu in Iran, chiedere invece un tetto europeo al prezzo del gas per l’emergenza, ma quello che serve in Italia sono risposte strutturali, perché abbiamo molto da fare per non continuare ad avere i prezzi delle bollette più alti d’Europa”, ha aggiunto.