Da Firenze doppio appello per una micia e il cagnetto Poldo • Terzo Binario News

Arei bisogno di uno stallo urgente e adozione x questa gattina è apparsa in colonia è buona ma sta attraversando una brutta strada non ha pace . sarebbe veramente urgente per favore +39 347 588 5289 annalisa Sesto fiorentino FI

Poldo, 6 anni, sterilizzato, cerca famiglia, di nuovo! Si trova a Firenze.

Abbiamo esultato tutti perché era stato adottato una decina di giorni fa, dopo 6 anni di abusi nelle situazioni precedenti, ma la famiglia nuova non se l’è sentita di affrontare le sue, ma anche le proprie insicurezze, per crescere insieme a lui e l’hanno riportato indietro…

Quindi forza ragazzi, cerchiamo una famiglia definitiva questa volta per questa povera creatura. Chi non è disposto ad affrontare con lui le sue paure è pregato di NON telefonare. Astenersi perditempo.

Cerchiamo una persona che voglia dargli il tempo necessario per guarire dalle ferite psicologiche e fisiche inflitte da altri nostri simili, quindi in poche parole, il CANE VIENE CON LE SUE INSICUREZZE, e se saprete dargli un po’ di stabilità e poche regole chiare, oltre all’affetto, lui saprà ricambiarvi con quell’amore incondizionato che spesso solo i cani riescono a dare: ecco il pacchetto completo, prendere o lasciare!

Cerchiamo una persona che abbia voglia di costruire con Poldo un solido rapporto di fiducia tra Capobranco e cane.

Telefonate ai numeri indicati nella foto, preferibilmente ore pasti oppure per via msg su Whatsapp.

CONDIVIDETE A MANETTA PER FAVORE, È URGENTISSIMO!

Grazie mille