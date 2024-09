Salomone aspetta l'adozione, ma ci sono altri due cani abbandonati da salvare al più presto • Terzo Binario News

SALOMONE, incrocio Golden Retriever-Maremmano, taglia grande, è nato nel 2019.

Bellissimo, simpatico e pieno di vita, una casa con giardino sarebbe l’ideale per lui.

SALOMONE, nella foto grande, E’ ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA

Venite a prenderlo presso il rifugio della

Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano

Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)

tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297rifugio@legadelcanemi.itwww.legadelcanemi.it

siamo in FB e twitter @LNDC_MI INSTAGRAM

aperto tutti i giorni, tutto l’anno

dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00

Donaci il tuo 5 X mille, con un piccolo gesto potrai darci un grande aiuto

Codice Fiscale: 97441440159.

Poi ci sono due adozioni del cuore urgentissime

Sono un bellissimo Husky di 3 anni e una vita VERA davanti che mi aspetta!

Sono stato salvato da morte certa, trovato abbandonato pieno di larve addosso… da lì a poco sarei andato in setticemia… senza cibo e acqua in un terreno in Sicilia… ma poi un angelo di nome Caterina mi ha notato e salvato, sono partito per un rifugio in cerca di fortuna ma MAI NESSUNO SI È INTERESSATO DI ME

Vi raggiungo ovunque al centro e Nord Italia previo preaffido vaccinato e chippato.

Sono compatibile con femmine e con maschi purchè equilibrati, sono indifferente ai gatti, e mi piacerebbe una famiglia dinamica e che abbia voglia di esplorare posti assieme a me

Potete chiedere di me a dada Caterina

333 8596178

Chiamare o mandare messaggio su whatsapp

O se volete… venitemi a conoscere a Livorno!

Adozione gratuita

Non fatevi scappare questa meraviglia e dolcezza di cane.

#husky#huskylovers#adozionedelcuore

#adottanoncomprare

Nessuna chiamata per questo piccino di 10Kg lasciato in strada perchè positivo

alla leishmaniosi.. è buonissimo e si avvicinava alle persone

per chiedere cibo ricevendo solo calci e alla fine è stato segnalato e portato in canile povero piccino..

Ha urgente bisogno di una famiglia amorevole

ha 6 anni e si trova in Basilicata

Vi prego massima condivisione non può rimanere

in canile info Elisabetta 347 5618559

—