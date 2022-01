Curva pericolosa in via Roma a Ladispoli: appello a Grando per migliorare la visibilità - Terzo Binario News

Che l’inizio di via Roma – quando cioè si trasforma in via Fontana Morella – present un problema di sicurezza è diventato evidente quando un motociclista mesi fa rimase vittima di un incidente stradale (QUI).

A distanza di tempo, i cittadini chiedono un intervento per migliorare la visibilità, e quindi la sicurezza, della via.

“Signor Sindaco Grando Alessandro, intende fare qualcosa? O aspettiamo il morto? Così si presenta via Roma all’uscita Nord di Ladispoli, verso Cerenova.

Curva ad angolo retto. Micidiale. Non segnalata né illuminata su entrambi i tratti. Fino a quando deve rimanere così?

Per terra i segni dell’ultimo incidente in moto: il centauro venne ritrovato per caso il giorno nel fosso e per fortuna era ancora vivo sebbene nessuno si fosse accorto di nulla”.

