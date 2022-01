Non serve il muro alla stazione di Ladispoli: rimosso, i clochard ci dormono - Terzo Binario News

Non è servito innalzare i muri di cartongesso alla stazione di Ladispoli.

Stamani, i pendolari che si sono recati ai binari per prendere il treno hanno trovato questa situazione.

Ovvero, i senza fissa dimora a dormire e i pannelli spostati. Il che ha fatto detonare ancora una volta il problema, mettendo di fronte Rfi e istituzioni al fallimento di questo tipo di soluzione.

Un pendolare è furioso: “Problema gravissimo, stamani alle 5 questa è la situazione vergognosa. La stazione è abbandonata dal sindaco Grando e di questo stato non si occupa nessuno.

Urbe una soluzione per la notte, affinché queste scene non si ripetano. Noi pendolari non possiamo passare, perché è pericoloso.

Queste persone non possono stare qui, devono essere assistite”.