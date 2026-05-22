Libri a Civitavecchia, si presenta il romanzo di Marco Salomone • Terzo Binario News

Domenica alle 11 da “Dettagli” l’autore di “Non chiedetemi il titolo” dialogherà con Ernesto Berretti

Terza presentazione in città del primo romanzo di Marco Salomone, Presidente della Book Faces e appena tornato dal Salone del Libro di Torino.

“Non chiedetemi il titolo” sarà presentato domenica alle 11 alla Libreria Dettagli (nuova sede di via Gorizia 6).

Il nuovo ‘”Incontro d’autore” sarà arricchito dalla conversazione con il vicepresidente Ernesto Berretti, anche lui appena edito con il nuovo libro “La giostra dei pellicani, il ricatto della Granluce”.

Salomone, da poco in pensione e ormai da più di dieci anni nel mondo della cultura, aveva già pubblicato le antologie “Come gettare un sasso in uno stagno” e “Le avventure di un taxista riluttante” e varie opere nelle antologie di Neos Edizioni, Le Mezzelane, Giovane Holden Edizioni, Historica Edizioni, Edizioni della sera e Delos Digital. Ha vinto la 6^ edizione del Premio “Città di Ladispoli”, ottenendo anche ottimi riconoscimenti in concorsi e premi letterari, quali “Teatro Aurelio”, “Residenze Gregoriane”, “Giovane Holden”, “Pensieri Creativi”.

Con questo primo romanzo, in cui si fondono noir, crime e thriller, lo scrittore esplora i temi della giustizia, del tradimento e delle fragilità umane. Il protagonista Rob, uomo segnato da errori e ingiustizie, decide di reinventarsi ispirandosi a Eric Draven, iconico personaggio del film Il Corvo. Tra atmosfere urbane cupe, dialoghi taglienti e momenti di ironia, la storia segue il suo percorso verso una personale idea di giustizia, nato dopo l’incontro con Susy, una giovane vittima di violenza. Affiancato da amici eccentrici e guidato da conflitti interiori sempre

più profondi, Rob intraprende una spirale di scelte estreme diventando un vendicatore.