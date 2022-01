Crociere, l'ammiraglia Norwegian Viva a Civitavecchia nel giugno 2023 - Terzo Binario News

Nonostante la difficile stagione del settore crocieristico Norwegian Cruise Line – pur costretta come molti altri gruppi a modificare i programmi – si prepara a un 2022 di ‘ripartenza’ e addirittura guarda già al prossimo anno, che vedrà l’avvio dell’operatività della Norwegian Viva, la seconda nave della nuova Prima Class, appena svelata.

Una nave che punta su una offerta di alto livello con spazi più ampi, un design accurato e sensazionale e servizi curatissimi, che salperà a giugno 2023 con itinerari nel Mediterraneo che prevedono scali nelle principali città portuali dell’Europa meridionale, tra cui Lisbona, in Portogallo, Trieste e Roma (Civitavecchia), in Italia; e Atene (Pireo), in Grecia.

Si sposterà in seguito nei Caraibi meridionali per la stagione invernale 2023-2024, con partenze da San Juan, Porto Rico. Realizzata come la sua gemella, la Norwegian Prima, da Fincantieri a Marghera, la Viva debutterà con una lunghezza di 295 metri, 142.500 tonnellate di stazza lorda e ospiterà 3.219 ospiti in doppia occupazione, offrendo – secondo NCL – la più grande varietà di categorie di suite disponibili in mare, con accesso a servizi esclusivi attraverso The Haven by Norwegian, una keycard ‘ultra-premium’. (Mge/Adnkronos)