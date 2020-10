Coronavirus: test rapidi a Ladispoli, da lunedì presidio nel parcheggio Casa della Salute - Terzo Binario News

Lunedì sarà attivato nel parcheggio della Casa della Salute di Ladispoli il nuovo container dedicato all’effettuazione dei tamponi rapidi e molecolari. Tale presidio si va ad aggiungere alle tre postazioni già presenti sul territorio dell’ASL Roma 4.

Pertanto dal 12 ottobre saranno attivi i seguenti punti per l’effettuazione dei tamponi rapidi e molecolari:

1) tenda-container (no drive in) presso ospedale S.Paolo di Civitavecchia.

2) container (no drive in) presso casa della salute di Ladispoli.

3) container (no drive in) e postazione drive in presso ospedale Padre Pio di Bracciano.

4) tenda-container postazione drive in presso poliambulatorio di Capena (dal 19 ottobre presso largo donatori del sangue a Capena).

“Considerato il notevole incremento di utenti che si è riversato presso i nostri punti tamponi da lunedì 12 ottobre i 4 presidi saranno aperti dalle 7 alle 20 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 7 alle 14 – hanno spiegato dall’Azienda sanitaria locale – in merito agli utenti che devono pagare per l’effettuazione dei tamponi si comunica che possono recarsi presso qualsiasi Cup aziendale preferibilmente non il giorno stesso della prestazione e se possibile, per agevolare il lavoro, si richiede di voler effettuare il pagamento non presso il cup del presidio tampone, al fine di evitare lunghe code e inutili assembramenti”.