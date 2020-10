Coronavirus: calano contagi a Fiumicino "ma numero positivi sempre alto, rispettate le regole" - Terzo Binario News

“Sta lentamente scendendo, ma rimane sempre alto, il numero delle persone che sono positive al Coronavirus”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino. “I dati della Asl RM3 aggiornati ad oggi ci dicono che a Fiumicino ci sono 39 persone positive e 11 in sorveglianza attiva – spiega il sindaco -. In sostanza, le persone positive sono appena 4 in meno rispetto all’ultimo aggiornamento. Dobbiamo continuare a stare molto attenti. Tutte e tutti”.

“Sta proseguendo, in questi giorni, la campagna di screening nelle scuole del territorio, sia comunali che statali – aggiunge Montino – e ricordo che è obbligatorio l’uso della mascherina anche all’esterno, oltre che rimanere vietati in maniera assoluta gli assembramenti”.

“I controlli saranno severissimi – conclude il sindaco -, ma voglio fare un appello per questo fine settimana. Sono i giorni in cui si va di più nei locali, nei centri commerciali, nei negozi: rispettiamo rigorosamente le regole, indossiamo bene la mascherina in modo che copra naso e bocca sempre sia all’interno sia all’esterno anche se si chiacchiera tra una portata e l’altra al ristorante, igienizziamo sempre le mani, teniamo la distanza interpersonale. È fondamentale evitare che i numeri crescano ancora costringendo le autorità a prendere misure più restrittive delle attuali”.