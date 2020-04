Coronavirus, a Roma 74 nuovi casi positivi: due piccoli del Selam Palace in trasferimento al Bambino Gesù - Terzo Binario News

Quattro decessi nella Asl Roma 3

Sono 74 a Roma i nuovi casi positivi al Covid19, mentre ieri risultavano 35. Ecco i dati resi noti sabato 11 aprile e relativi ai territori dove sono competenti Asl Roma 1, Asl Roma 2 e Asl 3.

Nella Asl Roma 1 sono 25 i nuovi casi positivi. Nove i pazienti guariti e 1801 persone uscite dall’isolamento domiciliare. Si registra un trend positivo: le persone che entrano in sorveglianza domiciliare sono la metà di quelle che ne escono.

Per quanto riguarda la Asl Roma 2 sono 38 i nuovi casi positivi e zero decessi. Cinque i pazienti guariti. Abbiamo 32 persone uscite dall’isolamento domiciliare e si registrano ulteriori **46 tamponi negativi a Rebibbia**. Due i bambini positivi dal Selam Palace sono in trasferimento al Covid Center Bambin Gesù.

Infine la Asl Roma 3: undici nuovi casi positivi di cui sette riferibili al cluster della casa di riposo delle suore cappuccine di Acilia che si stanno trasferendo all’Hotel Marriott. Morti quattro pazienti di 89, 94, 79 e 81 anni. Otto pazienti sono guariti e 1907 persone uscite dall’isolamento domiciliare.