Coronavirus, 9 nuovi positivi in provincia di Roma e quattro morti - Terzo Binario News

Sono 9 i nuovi positivi Covid 19 in provincia di Roma, mentre ieri ammontavano a 19. Questi i dati emersi lunedì 4 maggio.

Nel dettaglio, la Asl Roma 4 non presenta nuovi casi positivi. 115 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Due i decessi: un uomo di 82 anni e uno di 87 anni. Con le USCA-R si sta pianificando l’attività di indagine epidemiologica. Tre postazioni di tampone drive in attivi sul territorio di Capena, di Bracciano e di Civitavecchia.

Per quanto riguarda la Asl Roma 5, c’è un nuovo caso positivo. Undici le persone uscite dalla sorveglianza domiciliare. Continuano i controlli con le USCA-R nelle RSA e case di riposo del territorio. Cinque postazioni per tampone drive in attivi sul territorio.

Infine la Asl Roma 6: otto nuovi casi positivi. Due decessi: un uomo di 81 anni e una donna di 105 anni, entrambi con patologie pregresse. Settantuno persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Continua il monitoraggio delle RSA e case di riposo del territorio attenzionate.