Coronavirus, 19 nuovi positivi in provincia di Roma: morte due anziane - Terzo Binario News

Sono 19 i nuovi positivi Covid19 in provincia di Roma, mentre ieri ammontavano a 46. Questo il dato emerso giovedì 7 maggio.

Nel dettaglio, la Asl Roma 4 ha sette nuovi casi positivi. Sono 208 le persone uscite dalla sorveglianza domiciliare. Tre, invece, le postazioni di tampone drive in attivi sul territorio di Capena, Bracciano e di Civitavecchia.

Per quanto concerne la Asl Roma 5, sono cinque i nuovi casi positivi. Deceduta una donna di 83 anni con patologie pregresse. Nove le persone uscite dalla sorveglianza domiciliare. Due le postazioni per tampone drive in attivi sul territorio di Guidonia e Colleferro.

In ultimo la Asl Roma 6: sette nuovi casi positivi. Deceduta una donna di 75 anni con patologie pregresse. Sono 33 le persone uscite dalla sorveglianza domiciliare. Due le postazioni di tamponi drive in sul territorio di Frascati e Pomezia.