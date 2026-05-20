Convegno sul carciofo a Ladispoli • Terzo Binario News

L’Amministrazione comunale di Ladispoli è lieta di invitare cittadini, associazioni, studenti, operatori del settore agricolo e professionisti al convegno scientifico-divulgativo dedicato a uno dei simboli più rappresentativi del nostro territorio: il carciofo.
Venerdì 22 maggio 2026
Aula Consiliare del Comune di Ladispoli e Hotel Villa Margherita
Una giornata di approfondimento, confronto e valorizzazione del patrimonio agricolo locale, attraverso interventi di esperti, medici, docenti universitari, rappresentanti delle istituzioni, scuole e associazioni di categoria.
Ore 9:30 – Apertura dei lavori con i saluti istituzionali del Sindaco Alessandro Grando, del Presidente del Consiglio Comunale Carmelo Augello, dell’Assessore all’Agricoltura Lucilla Metta e dei rappresentanti scolastici e religiosi del territorio.
Nel corso della mattinata si parlerà delle proprietà benefiche del carciofo, tra ricerca scientifica, alimentazione, salute e innovazione agricola.
Alle ore 13:30 spazio al brunch e alla degustazione tematica con piatti a base di carciofo preparati dagli studenti dell’Istituto Alberghiero di Ladispoli.
Nel pomeriggio il focus sarà dedicato alla filiera agroalimentare, alle criticità del settore, alla sostenibilità produttiva e alla tutela del prodotto come eccellenza del territorio.
Un appuntamento importante per promuovere cultura, tradizione, ricerca e sviluppo legati a una delle produzioni agricole più identitarie della nostra città.