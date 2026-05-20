Carte d'identità, sabato open day a Civitavecchia • Terzo Binario News

Il Comune di Civitavecchia informa la cittadinanza che sabato 23 maggio, dalle ore 8.30 alle ore 13.00, sarà prevista un’apertura straordinaria dell’Ufficio Anagrafe dedicata al rilascio e al rinnovo della Carta d’Identità Elettronica (CIE).

L’iniziativa nasce in vista della scadenza del 3 agosto 2026, termine oltre il quale le carte d’identità cartacee perderanno validità, indipendentemente dalla data riportata sul documento. La disposizione rientra nel processo di uniformazione dei documenti di identità degli Stati membri dell’Unione Europea ad una tipologia standard.

I cittadini residenti potranno quindi recarsi senza prenotazione presso l’Ufficio Anagrafe di Piazzale Santarelli snc, località Campo dell’Oro, per richiedere il rilascio o il rinnovo della Carta d’Identità Elettronica.

Per i cittadini minorenni sarà obbligatoria la presenza di entrambi i genitori.

Al fine di effettuare la procedura, sarà necessario presentarsi muniti di: Tessera Sanitaria, una fototessera recente, carta d’identità scaduta; il costo del rilascio è pari a €22,21, mentre il duplicato avrà un costo di €27,37, da corrispondere in contanti allo sportello.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare i numeri: 0766.590505 – 0766.590509.

L’open day, già sperimentato con risultati positivi nelle precedenti occasioni, è stato organizzato per andare incontro alle esigenze dei cittadini che, anche per motivi lavorativi, incontrano difficoltà ad accedere al servizio negli ordinari orari di apertura.

L’Amministrazione comunale ringrazia il personale dei Servizi Demografici per la disponibilità e per la collaborazione che hanno reso possibile questa ulteriore giornata straordinaria dedicata alla cittadinanza.