Controlli di Capodanno a Fiumicino dei Carabinieri, fuori e dentro l'aeroporto • Terzo Binario News

Proseguono senza sosta, anche a Capodanno, i controlli dei Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma presso lo scalo aeroportuale di Fiumicino “Leonardo Da Vinci”.

I controlli si sono concentrati presso le uscite dei Terminal e all’interno dello scalo, presso le attività commerciali.

I Carabinieri della Stazione Aeroporto di Fiumicino, nel corso di specifiche attività finalizzate a contrastare le condotte illecite messe in atto da operatori abusivi del trasporto pubblico non di linea all’interno dello scalo Intercontinentale Leonardo Da Vinci, hanno notificato 3 misure di prevenzione personale – divieto di accesso alle aree urbane – emesse dalla Questura di Roma, a carico di 3 persone più volte sorpresi e allontanati dai Carabinieri con formali provvedimenti dalle aree aeroportuali, mentre procacciavano illecitamente clienti tra i passeggeri in transito, impedendogli di fruire degli ordinari servizi forniti dall’aeroporto.

Gli stessi militari hanno inoltre notificato 4 fogli di via obbligatori, emessi dalla Questura di Roma, a carico di due donne e due uomini, con divieto di ritorno nel comune di Fiumicino, per un periodo di 3 anni in quanto sorpresi e denunciati dai Carabinieri dell’Aeroporto di Fiumicino, in diverse circostanze, poiché gravemente indiziati di avere asportato prodotti di profumeria e tabaccheria all’interno dei duty free dei terminal 1 e 3 dell’aeroporto.

Tre cittadini romeni, due francesi, uno spagnolo e uno bulgaro sono stati denunciati per furto, poiché gravemente indiziati di avere asportato all’interno di un esercizio commerciale duty free, situato al terminal 1 partenze dell’aeroscalo, prodotti di profumeria dell’importo complessivo pari a oltre 2.000 Euro circa. Gli stessi sono stati bloccati dall’addetto alla vigilanza che ha richiesto l’intervento dei militari. La refurtiva è stata restituita al proprietario.

Gli stessi Carabinieri della Stazione Aeroporto di Fiumicino, al termine di uno specifico servizio, finalizzato a contrastare l’esercizio abusivo dell’attività di trasporto pubblico non di linea, hanno sanzionato 7 persone che procacciavano illecitamente clienti tra i passeggeri in transito. Nel corso delle verifiche, essendo emerso altresì che tre di questi erano sprovvisti della documentazione per effettuare la corsa, gli è stato notificato l’ordine di allontanamento per 48 ore e sono stati sanzionati ulteriormente per 100 € ciascuno.