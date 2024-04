Consiglio comunale a Ladispoli, all'ordine del giorno il bilancio • Terzo Binario News

Il presidente del Consiglio comunale, Carmelo Augello, informa i cittadini che è stata convocata la massima assise civica di Ladispoli, in seduta pubblica in sessione straordinaria di prima convocazione per il giorno 02/05/2024 alle ore 16:00 e in seconda convocazione per il giorno 02/05/2024 alle ore 16.30 presso la sede municipale, in Piazza Giovanni Falcone.

All’ordine dei giorno i seguenti argomenti:

Approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2023 ai sensi dell’art. 227, d. Lgs. N. 267/2000.

Variazione al bilancio di previsione 2024/2026 ai sensi dell’articolo 175 del tuel 267/2000 (var7/2024)