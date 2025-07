Concerto al Malò: musica e solidarietà per il Canile di Bracciano e l'associazione "Gli Amici di Old" • Terzo Binario News

Una serata all’insegna della musica, della condivisione e, soprattutto, della solidarietà: venerdì 26 luglio alle ore 21, il cocktail bar “Malò” in viale Florida a Ladispoli, ospiterà un concerto di beneficenza a favore dell’associazione “Gli Amici di Old”, realtà impegnata da anni nel supporto e nella cura dei cani ospiti del canile di Bracciano.

Situato nel cuore della comunità e noto per la sua atmosfera accogliente e familiare, il Malò rappresenta il luogo ideale per un evento che unisce gusto e cuore. Con la sua offerta di colazioni con prodotti freschi, aperitivi raffinati e cocktail d’autore, il bar è diventato un punto di riferimento per chi cerca un momento speciale da condividere. Il locale, attento alla qualità del servizio e alla cura degli spazi, si presta perfettamente ad ospitare eventi come questo, dove l’unione tra persone e valori fa la differenza. Però, i cani qui non sono ammessi, per disposizione comunale.

Protagonisti della serata saranno gli allievi della classe di canto di Susanna Latela, artista molto amata sul territorio, che da anni dedica il proprio talento e impegno all’organizzazione di iniziative in favore degli animali più bisognosi. I giovani cantanti (nella foto del titolo) si esibiranno in un repertorio ricco di emozioni, regalando al pubblico una performance sentita e coinvolgente.

Il contributo richiesto per partecipare al concerto è di 5 euro a persona: una cifra simbolica, che sarà interamente devoluta all’associazione “Gli Amici di Old”. Questi fondi serviranno a sostenere le tante attività portate avanti con passione e sacrificio dai volontari: acquisto di medicine, visite veterinarie, analisi e trasporti verso nuove famiglie adottive in tutta Italia. Tutto viene fatto a spese dei volontari, mossi esclusivamente dall’amore per gli animali e dal desiderio di offrire una vita dignitosa ai cani meno fortunati.

Partecipare al concerto significa non solo godersi una serata di buona musica in un ambiente caloroso e curato, ma anche dare un aiuto concreto a chi ogni giorno lotta per migliorare la vita degli “amici a quattro zampe”.

Vi aspettiamo numerosi il 26 luglio al Malò: portate con voi un sorriso, un cuore aperto e tanta voglia di fare del bene! Per info e Prenotazioni potete scrivere al numero whatsapp 347.11.09.699