Con la Fidapa BPW Civitavecchia gli studenti del "Calamatta" sono "Ambasciatori del Mare" • Terzo Binario News

La prossima iniziativa della Sezione FIDAPA BPW Italy di Civitavecchia rientra nell’ambito del Tema Internazionale Fidapa 2021-2024 “New actions through cooperation – Nuove azioni attraverso la cooperazione” curato dalla Past Presidente Maria Cristina Ciaffi.

“Ambasciatori del Mare” è il titolo dell’incontro rivolto agli studenti dell’Istituto

d’Istruzione Superiore Luigi Calamatta, che si terrà in collaborazione con – Ami Ambiente Mare Italia, associazione con la quale la Fidapa BPW Italy ha sottoscritto un protocollo d’intesa con l’impegno di promuovere iniziative volte al consolidamento della coscienza ambientale e sociale al fine di far crescere una cultura del rispetto del mare e dell’ambiente.

Dopo i saluti della Presidente della Sezione Laura Maria Gurrado, e della Direttrice del Museo Archeologico Nazionale cittadino Lara Anniboletti e l’introduzione della Past Presidente è prevista una visita guidata del Museo a cura di Alessandra Pinna con particolare riferimento ai ritrovamenti costieri e a seguire gli interventi di Andrea Aprile Direttore di Unindustria Civitavecchia e di Guido Celletti referente AMI che spiegherà la campagna della Settimana Verde 2024 “Ogni goccia conta. Un mare di piccole azioni per dare forza al Pianeta”.

“Come Fidapa promuoviamo da sempre il lavoro di rete e l’impegno attivo e coordinato con altre realtà per la realizzazione di significative azioni volte a rimuovere gli ostacoli che limitano l’uguaglianza e per costruire, con cura e dialogo, un mondo migliore – sostiene la Past Presidente della Sezione Maria Cristina Ciaffi – Questa iniziativa rivolta agli studenti dell’Istituto Tecnico Nautico-Biotecnologico Calamatta, vuole essere un momento di sensibilizzazione sulle buone pratiche individuali e collettive per la tutela e la salvaguardia

del nostro pianeta. Oltre ad AMI voglio ringraziare per la disponibilità dimostrata la Direttrice del Museo che ci ospita Lara Anniboletti, la Dirigente Scolastica Giovanna Corvaia e Unindustria Civitavecchia nelle persone di Cristiano Dionisi e Andrea Aprile”.

L’appuntamento è per mercoledì 10 aprile alle ore 11.

