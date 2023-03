Con Cristian e Furia a Tolfa un'altra cena solidale in aiuto alle famiglie in difficoltà • Terzo Binario News

Altra tappa e altra cena di beneficenza per Cristian Moroni che con la sua cavalla Furia è in giro per l’Italia con lo scopo di organizzare cene solidali per aiutare realtà disagiate che incontrerà sul suo cammino.

L’idea è nata durante il primo viaggio, quando Cristian è partito senza fondi ed è stato supportato dalla solidarietà degli italiani, che hanno offerto a lui e Furia un riparo, cibo e acqua, generosità che gli ha consentito di portare a termine la sua missione. Oggi il cavaliere, che ha creato l’associazione Cristian e Furia Odv, vuole ricambiare, aiutando chi è in difficoltà, con la collaborazione di cavalieri, associazioni e amministrazioni locali. E ogni volta che si ferma riesce a convogliare interesse e quindi aiuti.

Martedì sera Cristian è stato a Tolfa, alla trattoria Da Maria, dove l’evento organizzato dall’assessore Alessandro Tagliani col presidente dell’Università Agraria Giulio Onori ha raccolto 400€ da devolvere in beneficenza alle famiglie di Tolfa in difficoltà.

Alla serata hanno aderito varie associazioni locali: Fidapa, Adamo, Centro Anziani Aps La Rocca, Circolo Poetico B. Battilocchio, Ass. Cavallo Tolfetano. Ospiti l’on. Alessandro Battilocchio, i sindaci Stefania Bentivoglio, di Tolfa e Luigi Landi di Allumiere. Più diversi assessori: Tagliani e Pennesi per Tolfa e Sgriscia e Sgamma per Allumiere. C’erano pure i delegati comunali Tedesco e Bartoli, il consigliere Morreale e anche Boschini (capogruppo Fi di Civitavecchia) e Onori con altri esponenti dell’Agraria.

Cristian e furia sull’APpia antica

“Sono davvero soddisfatto del risultato ottenuto, ringrazio tutti quanti che alla chiamata hanno risposto con la loro presenza – ha detto l’assessore Tagliani -. Sempre più convinto della scelta che feci di prendere la delega ai servizi sociali per aiutare chi è più fragile ed ha bisogno di un aiuto. I fondi ricavati dalla cena verranno gestiti dalle associazioni e devoluti attraverso buono pasto alle famiglie più fragili. Ringrazio infine, Giulio Onori e Cristian Moroni per il grande impegno che hanno messo nell’aiutarmi a organizzare e mettere a punto la serata in poco tempo”.