Aiutiamo Ted a trovare una casa: è bello e buono • Terzo Binario News

𝘛𝘦𝘥 𝘦̀ 𝘶𝘯 𝘣𝘦𝘭𝘭𝘪𝘴𝘴𝘪𝘮𝘰 𝘤𝘢𝘯𝘦, 𝘮𝘪𝘹 𝘱𝘢𝘴𝘵𝘰𝘳𝘦 𝘦 𝘲𝘶𝘢𝘭𝘤𝘩𝘦 𝘢𝘭𝘵𝘳𝘰 𝘦𝘴𝘦𝘮𝘱𝘭𝘢𝘳𝘦 𝘥𝘪 𝘳𝘢𝘻𝘻𝘢 𝘴𝘵𝘶𝘱𝘦𝘯𝘥𝘢…
𝘩𝘢 𝘶𝘯𝘢 𝘴𝘵𝘰𝘳𝘪𝘢 𝘥𝘢𝘷𝘷𝘦𝘳𝘰 𝘵𝘳𝘪𝘴𝘵𝘦 𝘢𝘭𝘭𝘦 𝘴𝘱𝘢𝘭𝘭𝘦, 𝘥𝘪𝘧𝘧𝘪𝘤𝘪𝘭𝘦 𝘥𝘢 𝘤𝘳𝘦𝘥𝘦𝘳𝘦 𝘮𝘢 𝘱𝘶𝘳𝘵𝘳𝘰𝘱𝘱𝘰 𝘦’ 𝘭𝘢 𝘳𝘦𝘢𝘭𝘵𝘢, 𝘩𝘢 𝘷𝘪𝘴𝘴𝘶𝘵𝘰 𝘱𝘦𝘳 𝘵𝘶𝘵𝘵𝘢 𝘴𝘶𝘢 𝘷𝘪𝘵𝘢 𝘭𝘦𝘨𝘢𝘵𝘰 𝘢𝘥 𝘶𝘯𝘢 𝘤𝘢𝘵𝘦𝘯𝘢, 𝘢𝘭 𝘨𝘦𝘭𝘰 𝘥’𝘪𝘯𝘷𝘦𝘳𝘯𝘰 𝘦𝘥 𝘢𝘭 𝘤𝘢𝘭𝘥𝘰 𝘵𝘰𝘳𝘳𝘪𝘥𝘰 𝘥’𝘦𝘴𝘵𝘢𝘵𝘦 𝘪𝘯 𝘶𝘯 𝘱𝘢𝘦𝘴𝘦 𝘥𝘦𝘭 𝘗𝘪𝘦𝘮𝘰𝘯𝘵𝘦,𝘪 𝘷𝘰𝘭𝘰𝘯𝘵𝘢𝘳𝘪 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘓𝘈𝘝 𝘴𝘰𝘯𝘰 𝘳𝘪𝘶𝘴𝘤𝘪𝘵𝘪 𝘢 𝘱𝘰𝘳𝘵𝘢𝘳𝘭𝘰 𝘷𝘪𝘢 𝘥𝘢𝘭 𝘲𝘶𝘦𝘭 𝘪𝘯𝘧𝘦𝘳𝘯𝘰, 𝘢 𝘳𝘪𝘥𝘢𝘳𝘨𝘭𝘪 𝘥𝘪𝘨𝘯𝘪𝘵𝘢 𝘦𝘥 𝘰𝘳𝘢 𝘦̀ 𝘢𝘭 𝘴𝘪𝘤𝘶𝘳𝘰 𝘢 𝘉𝘦𝘳𝘨𝘢𝘮𝘰 𝘦 𝘴𝘵𝘢 𝘤𝘦𝘳𝘤𝘢𝘯𝘰 𝘶𝘯𝘢 𝘧𝘢𝘮𝘪𝘨𝘭𝘪𝘢 𝘤𝘩𝘦 𝘭𝘰 𝘢𝘮𝘪 𝘵𝘢𝘯𝘵𝘪𝘴𝘴𝘪𝘮𝘰 𝘦 𝘤𝘩𝘦 𝘨𝘭𝘪 𝘧𝘢𝘤𝘤𝘪𝘢 𝘳𝘦𝘤𝘶𝘱𝘦𝘳𝘢𝘳𝘦 𝘪 4 𝘢𝘯𝘯𝘪 𝘰𝘳𝘳𝘪𝘣𝘪𝘭𝘪 𝘤𝘩𝘦 𝘩𝘢 𝘷𝘪𝘴𝘴𝘶𝘵𝘰.
𝘏𝘢 𝘣𝘪𝘴𝘰𝘨𝘯𝘰 𝘥𝘪 𝘶𝘯𝘢 𝘧𝘢𝘮𝘪𝘨𝘭𝘪𝘢 𝘢𝘵𝘵𝘪𝘷𝘢 𝘦 𝘥𝘪𝘯𝘢𝘮𝘪𝘤𝘢 𝘤𝘩𝘦 𝘨𝘭𝘪 𝘧𝘢𝘤𝘤𝘪𝘢 𝘧𝘢𝘳𝘦 𝘭𝘶𝘯𝘨𝘩𝘦 𝘱𝘢𝘴𝘴𝘦𝘨𝘨𝘪𝘢𝘵𝘦 𝘤𝘩𝘦 𝘨𝘭𝘪 𝘥𝘦𝘥𝘪𝘤𝘩𝘪 𝘵𝘶𝘵𝘵𝘰 𝘪𝘭 𝘵𝘦𝘮𝘱𝘰 𝘱𝘦𝘳 𝘳𝘪𝘴𝘤𝘰𝘱𝘳𝘪𝘳𝘦 𝘪𝘭 𝘮𝘰𝘯𝘥𝘰!!
𝘈𝘕𝘕𝘐 : 4 𝘊𝘪𝘳𝘤𝘢 𝘗𝘌𝘚𝘖 : 23 𝘬𝘨 𝘛𝘈𝘎𝘓𝘐𝘈: 𝘔𝘌𝘋𝘐𝘈 𝘝𝘈𝘊𝘊𝘐𝘕𝘈𝘡𝘐𝘖𝘕𝘐 : 𝘚𝘐 𝘚𝘝𝘌𝘙𝘔𝘐𝘕𝘈𝘛𝘖 : 𝘚𝘐
𝘔𝘐𝘊𝘙𝘖𝘊𝘏𝘐𝘗 : 𝘚𝘐
𝘚𝘪 𝘢𝘧𝘧𝘪𝘥𝘢 𝘥𝘰𝘱𝘰 𝘪𝘵𝘦𝘳 𝘥𝘪 𝘱𝘳𝘦𝘢𝘧𝘧𝘪𝘥𝘰 𝘦 𝘥𝘪𝘴𝘱𝘰𝘯𝘪𝘣𝘪𝘭𝘪𝘵𝘢̀ 𝘥𝘪 𝘱𝘰𝘴𝘵 𝘢𝘧𝘧𝘪𝘥𝘰 𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘢𝘵𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘢𝘥𝘰𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 !! 𝘗𝘦𝘳 𝘪𝘯𝘧𝘰 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘢𝘵𝘵𝘢𝘳𝘦 𝘴𝘶 𝘞𝘩𝘢𝘵𝘴𝘢𝘱𝘱 𝘢𝘭 +39 3387872027