Prodotti bio, locali e artigianali: a Tolfa ora c'è "La Sfuseria delle Cardelline" • Terzo Binario News

di Cristiana Vallarino

Ancora un’inaugurazione lungo la centrale via Roma, a Tolfa. Dopo l’apertura della pasta all’uovo “Ruvida”, il centro del paese collinare si arricchisce di un’altra attività a gestione “giovane”: quella de “La Sfuseria delle Cardelline” che sabato ha aperto i battenti.

A dire il vero si tratta di una “riapertura”, anche se particolare. Il locale è lo stesso del punto vendita dell’azienda biologica “La Cardellina”, dentro ci sono sempre Chiara Conti e Valentina Morreale, ma l’ambiente è stato completamente rivisitato, riarredato e soprattutto riassortito.

“Abbiamo creato una nuova società per impegnarci in una nuova avventura: offrire, accanto ai prodotti ortofrutticoli dell’azienda di famiglia, tanto altro” spiegano Chiara e Valentina. Oggi entrambe sposate e mamme, hanno esperienze di vita diverse: la prima ha anche vissuto all’estero per poi tornare e creare l’azienda bio, l’altra è stata impiegata in ufficio. Sono cognate e, adesso, pure socie al 50%.

Valentina e Chiara, le “Cardelline”

“Siamo diventate un negozio, piccolo ma con tutto quello che serve per la spesa di ogni giorno: dalla frutta ai formaggi, dalla birra alle tisane, dalle spezie alle marmellate, dai legumi ai semi, dalle farine alla pasta” spiegano.

Le parole d’ordine sono biologico, locale e artigianale. Ma la vera novità – in realtà un ritorno al passato – è che i prodotti come farine, pasta, semi, mix per soffritto, muesli per la colazione e pure la frutta secca o le caramelle e le rotelle di liquerizia si comprano sfuse, al grammo, all’etto, al chilo. Per chi se lo chiedesse, naturalmente i barattoli in mostra sono tutti etichettati con numero di lotto e scadenza. “Non facciamo acquisti di grosse quantità – spiegano le proprietarie – proprio per non rischiare rimanenze. Se c’è qualcosa che non abbiamo, possiamo ordinarla su richiesta. Per i prodotti che localmente non si trovano trattiamo sempre con aziende certificate bio”.

C’è l’idea che i prodotti biologici siano cari…. “Certo molte cose non costano come al discount – chiariscono “Le Cardelline -, ma a parte che il gusto e il sapore sono certo superiori a molti prodotti da supermercato, a farsi due conti, il prezzo di mezzo chilo di pasta sfusa, per esempio non è più alto di un pacco di una buona marca industriale. Senza contare che ne compri quanta te ne serve al momento!… “.

Il logo creato dalle cognate

C’è pure un piccolo frigo che accoglie i latticini prodotti in zona, accanto a confezioni di carne di pollo, tutta bio. “Una scelta precisa – dicono Chiara e Valentina – qui a Tolfa la carne di manzo e maiale è molto buona e ci sono vari negozi che la vendono, mentre è più difficile trovare quella di pollo nostrano”.

Ma “La Sfuseria” ha perfino un angolo olistico (che forse sarà ampliato in futuro): non solo tisane ayurvediche, anche candele ed essenze per migliorare la qualità della vita.