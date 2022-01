Il 10eLotto premia il Lazio: nel concorso del 15 gennaio, come riporta Agipronews, è stata centrata una doppietta con un 7 Doppio Oro da 15mila euro a Grottaferrata, in provincia di Roma, e un 6 Oro da 15mila euro a Cerveteri, sempre in provincia di Roma, per un totale di 30mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito oltre 23,8 milioni di euro in tutta Italia e 158,3 milioni dall’inizio dell’anno.

