Civitavecchia, riapre l'Ecocentro comunale - Terzo Binario News

Disposte alcune prescrizioni

La Civitavecchia Servizi Pubblici srl informa i Signori Utenti che, su disposizione del Comune di Civitavecchia, è stato riaperto l’ecocentro comunale in Via Alfio Flores (zona industriale).

In ottemperanza alle disposizioni di legge che vietano gli spostamenti non legati a bisogni essenziali ed urgenti, si invitano i cittadini a recarsi all’ecocentro solo in caso di effettiva necessità.

I cittadini che intendono utilizzare il servizio sono invitati a rispettare le misure di sicurezza sanitaria imposte dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 che prevedono di evitare gli assembramenti; il mantenimento delle distanze di sicurezza; l’obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione individuale ovvero mascherine e guanti.

L’accesso all’interno dell’ecocentro è consentito al massimo a 2 utenti contemporaneamente. In ogni autovettura potrà essere presente una sola persona.

Restano invariati giorni ed orari della struttura: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 07:00 alle ore 16:00 ed il Sabato dalle ore 07:00 alle ore 12:00.

Civitavecchia Servizi Pubblici srl