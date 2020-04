Civitavecchia, motoraduno rinviato: il dispiacere dell'AssoMotocicilistica - Terzo Binario News

“Il Presidente e tutto il Direttivo dell’Associazione Motociclistica e Vespa Club Civitavecchiese, con ordinanza della Federazione Motociclistica Italiana portano a conoscenza con dispiacere e rammarico dell’annullamento degli eventi programmati per il 2020.

Dopo oltre 30 anni di attività ininterrotta di raid, raduni, motoincontri, concentrazioni, mostre di moto, Vespa, mezzi d’epoca, e foto storiche di gare minimoto, cross, minicross e centinaia di eventi motoristici, dall’Associazione si scusano con la cittadinanza e con tutti gli appassionati delle due ruote, con Regione, Città Metro, Comune e soprattutto con tutti i collaboratori storici della nostra città senza il cui contributo “non saremmo mai arrivati a livelli europei cosi elevati. In particolare, come per il Raduno 2019 che ha visto la presenza di oltre quaranta partecipanti stranieri venuti dalla Germania, Belgio, Francia e dalla Scozia oltre che da tutta la Penisola. Sperando che quanto prima migliori la situazione e si ritorni alla normalità”.

il Direttivo