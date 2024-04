Civitavecchia-Capranica-Orte, convegno il 19 aprile nella città portuale • Terzo Binario News

Convegno organizzato dal Comitato per la Riapertura in collaborazione con l’Alleanza Mobilità Dolce, Collegio degli ingegneri ferroviari italiani , Osservatorio regionale sui trasporti, Associations europeen des cheminots ed altre associazioni, dal titolo : “FERROVIA CIVITAVECCHIA-CAPRANICASUTRI-FABRICA DI ROMA-ORTE E MOBILITA’ DOLCE: una opportunità per la rigenerazione turistica, economica e sociale dei territori della Tuscia e del centro Italia” , che si terrà il 19 aprile 2024 dalle ore 17,00 a Civitavecchia sede INTERPORTO Zona

industriale Via Fabio Sacchetti.

Pubblicato sabato, 13 Aprile 2024 @ 21:34:22 © RIPRODUZIONE RISERVATA