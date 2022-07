Incidente frontale sull'Aurelia, morto un centauro 52enne all'altezza del civico 557 • Terzo Binario News

Questa mattina intorno alle ore 7,30 si è verificato un grave incidente sulla Via Aurelia, altezza civico 557, in prossimità della Clinica Pio XI.

Coinvolti 4 veicoli, tre in marcia ed uno in sosta. Sul posto intervenute diverse pattuglie della Polizia Locale Roma Capitale con il Gruppo XIII Aurelio.

Dai primi accertamenti eseguiti dagli agenti, risulterebbe che lo contro sia avvenuto frontalmente tra un furgone Opel Vivaro, che percorreva la strada in direzione GRA, e un motoveicolo Honda SH , che procedeva in direzione Centro.

A seguito del forte impatto, il conducente del motoveicolo, uomo italiano di 52 anni, perdeva la vita, nonostante i tentativi di soccorso da parte dei sanitari del 118.

Nell’incidente venivano coinvolti altri due veicoli, una Mini Rover che transitava in quel momento sulla via Aurelia, ed un Audi A4 in sosta in area esterna alla carreggiata.

Gli agenti procedevano al sequestro dei mezzi e i conducenti dei veicoli in transito venivano sottoposti agli esami tossicologici di rito. Ulteriori accertamenti sono in corso per ricostruire esatta dinamica di quanto accaduto.