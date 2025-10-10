Cinque splendidi gattini pronti ad essere adottati • Terzo Binario News

Sono bellissimi e dolcissimi fratellini nati 20.7.2025

GINA GERRY GIGI GIMMY GIONNY

Sono stati recuperati a Melzo il 25.9.2025



Cercano famiglie dolci come loro con cui vivere amati per sempre.Venite a conoscerli, previo appuntamento, presso il rifugio dellaLega Nazionale per la Difesa del Cane Milano

Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)

tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297

rifugio@legadelcanemi.itwww.legadelcanemi.it







siamo in FB e X @LNDC_MI INSTAGRAM



aperto tutti i giorni, tutto l’anno

dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00

