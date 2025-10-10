 Cinque splendidi gattini pronti ad essere adottati • Terzo Binario News

Cinque splendidi gattini pronti ad essere adottati

Ott 10, 2025 | Animali, Associazionismo, Sociale

Sono bellissimi e dolcissimi  fratellini nati  20.7.2025
GINA  GERRY    GIGI  GIMMY   GIONNY
Sono stati recuperati a Melzo  il 25.9.2025


Cercano famiglie dolci come loro con cui vivere amati per sempre.Venite a  conoscerli, previo appuntamento,  presso il rifugio dellaLega Nazionale per la Difesa del  Cane Milano
Via  Martiri di Cefalonia   18  –  SEGRATE  (Mi)
tel.  02  21 37 864   cell 334 8585297

rifugio@legadelcanemi.itwww.legadelcanemi.it  



siamo in FB   e    @LNDC_MI   INSTAGRAM

aperto tutti i giorni, tutto l’anno
dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00

Donaci il tuo 5 X mille, con un piccolo gesto potrai darci un grande aiuto

Codice Fiscale: 97441440159