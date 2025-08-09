 Chiuso lo svincolo di Fregene-Maccarese sulla A12, ecco quando • Terzo Binario News

Chiuso lo svincolo di Fregene-Maccarese sulla A12, ecco quando

Ago 9, 2025 | Civitavecchia, Fiumicino, Viabilità

a12 maccarese fregene direzione roma 1

Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà chiuso lo svincolo di Maccarese Fregene, secondo il seguente programma:

-dalle 22:00 di lunedì 11 alle 5:00 di martedì 12 agosto, sarà chiuso in uscita per chi proviene da Roma e da Civitavecchia.

In alternativa si consiglia di uscire a Torrimpietra;

-dalle 22:00 di martedì 12 alle 5:00 di mercoledì 13 agosto, sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Roma e Civitavecchia.

In alternativa si consiglia di entrare a Torrimpietra.