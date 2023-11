Chiara Di Marziantonio di Cerenova medaglia d’argento ai Mondiali di tiro a volo femminile • Terzo Binario News

“Una medaglia d’argento… mondiale nel tiro a volo femminile. Chiara Di Marziantonio è pronta a riportarla a casa, a Cerenova. Pieni di orgoglio rivolgiamo a nome mio e della città tutta, i più sentiti complimenti per lo straordinario secondo posto alla Coppa del Mondo di Doha nello skeet femminile. Un traguardo importante in uno sport considerato “minore” dal grande pubblico televisivo che in realtà richiede un impegno straordinario, tanta fatica e sacrifici.

Un traguardo sportivo importante è prestigioso raggiunto da una nostra concittadina che ancora una volta ci ricorda come, attraverso la pratica sportiva, si possano veicolare valori importanti e incoraggiare i nostri giovani a dare il meglio di sé, a porsi un obiettivo da raggiungere, a non scoraggiarsi, a collaborare in un gruppo. È un’occasione bellissima per condividere il piacere della vittoria, bravissima Chiara!”

A dichiararlo sul proprio profilo Facebook è il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti.