Cerveteri festeggia San Michele Arcangelo, sale l'attesa per il Patrono • Terzo Binario News

Mercoledì 8 maggio i festeggiamenti religiosi, il 10, 11 e 12 maggio grande festa nel Centro Storico

Scalda i motori Cerveteri per la Festa del Santo Patrono di Cerveteri, San Michele Arcangelo. Gli attivisti rionali hanno infatti iniziato a far circolare il manifesto di presentazione degli eventi patronali, che si svolgeranno mercoledì 8 maggio, per ciò che concerne la sola parte religiosa, e nel weekend di venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 maggio per la parte legata ai festeggiamenti.

Giochi popolari, enogastronomia, spettacoli per grandi e piccoli, laboratori, musica, arte, mostre, artigianato e tanto altro: l’unione dei Rioni “Daje Regà” sta lavorando da settimane per la realizzazione del programma della festa, che per tre giorni, animerà e renderà magica l’atmosfera del Centro Storico di Cerveteri.

Tutti hanno ancora negli occhi la straordinaria festa dello scorso anno, quando i festeggiamenti richiamarono in città migliaia di persone. Cerveteri è pronta per un weekend davvero di grande festa.

Terzobinario seguirà giorno dopo giorno i tanti eventi in programma.