Cerroni a Bologna per il Rotary Cerveteri Ladispoli • Terzo Binario News

“Al Palazzo “Re Enzo” di Bologna, l’imprenditore di Ladispoli Pasquale Cerroni, ha frequentato il Seminario di Istruzione, denominato SIPE, utile alla formazione dei prossimi Presidenti Club Rotary di Lazio e Sardegna.

Erano con lui Franco Tonini, membro del Direttivo del Club e Anna Maria Onelli che si appresta a svolgere la funzione di Segretaria.

Chi ha conosciuto Cerroni si è reso conto della sua socievolezza, dello spirito di iniziativa e della forza che ha avuto nel superare le difficoltà per conquistare un ruolo di successo ed affermarsi come imprenditore.

Oltre che dirigere la sua Azienda è membro attivo del Rotary club di Ladispoli/Cerveteri, della Protezione Civile, ma è anche un buon pilota di elicotteri che si è prestato a far fronte con i suoi mezzi alle emergenze anche in clima di pandemia.

Consapevole di dover ricoprire un ruolo di grande responsabilità e si appresta ad assumerne l’impegno per operare in un Club Rotary al passo con un mondo che cambia velocemente, capace di intercettare i bisogni del territorio e volgersi alla cultura della pace.

Ha dato prova di saper trasformare il suo talento personale in attività imprenditoriale per questo siamo certi che sarà una risorsa per le nuove generazioni che vorranno prendere confidenza con il mondo dell’ impresa.

Questo è già in linea con le prospettive della prossima Governatrice del Distretto Rotary 2080, Maria Carla Ciccioriccio che abbiamo potuto ascoltare e conoscere in quella sede. Nell’incontro, aperto con i lavori della Sessione Internazionale e l’Onore alle bandiere, abbiamo avuto il piacere di essere presentati alla Presidente 2024/2025 del Rotary International, Stephanie A. Urchick.

Il Seminario si è tenuto al piano nobile del Palazzo “Re Enzo”, così chiamato perché dal 1249 fu, per ben 23 anni, prigione di Re Enzo di Sardegna, che lì morì. Si pensi che l’ampio salone del Podestà, dove siamo stati accolti è lungo ben 61 mt e alto circa 15; misure incredibili, che hanno consentito di utilizzarlo prima come teatro pubblico, poi come sala per il gioco del pallone, mentre oggi vi si svolgono importanti eventi”

Rotary Club di Cerveteri/Ladispoli