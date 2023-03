Libri, il mito e il mistero di Lucio Battisti al Rifugio degli Elfi a Cerveteri • Terzo Binario News

In occasione degli 80anni dell’indimenticato cantautore di “Emozioni”, la biografia a firma di Ernesto Assante, storica firma de La Repubblica

Lo scorso 5 marzo, Lucio Battisti avrebbe compiuto 80anni. Un nome che non conosce età, non conosce generazioni: tutti, a distanza di 25anni dalla sua morte, ancora cantano Battisti.

Chi ci è cresciuto, chi era bambino, chi non era nemmeno nato: tutti conoscono le sue canzoni, tutti si sono emozionati almeno con uno di quei brani, firmati insieme a Mogol, binomio unico nel panorama mondiale della musica, che ancora oggi sono attuali più che mai.

E proprio per celebrare questo anniversario, al Rifugio degli Elfi a Cerveteri arriva “LUCIO BATTISTI”, una biografia del geniale autore di “Emozioni”, di Ernesto Assante, storica firma di La Repubblica, uno dei più importanti critici musicali italiani.

LUCIO BATTISTI

C’è una bellissima contraddizione che avvolge la storia, la musica, la personalità di Lucio Battisti: essere, forse, l’artista musicale più celebre di sempre in Italia, quello più conosciuto, popolare, con canzoni che sono ancora parte integrante del tessuto connettivo della cultura italiana, ma al tempo stesso essere “sconosciuto”, privo di una biografia pubblica, misterioso per chiunque abbia voglia di scoprire l’uomo oltre all’artista.

Ed è proprio il “mistero” Battisti quello che questo libro indaga, provando a mettere insieme i pezzi di un puzzle per sua natura incompleto.

Partendo dal binomio Battisti-Mogol, i cui brani sono stati la colonna sonora assoluta di un decennio della storia d’Italia, gli anni Settanta. Canzoni che ne hanno incarnato lo spirito e i sogni, hanno dato spazio al privato facendolo diventare pubblico e collettivo, hanno fatto piangere, ridere, innamorare, pensare una generazione intera.

Per poi passare a quel momento, alla fine degli anni Settanta, in cui Battisti è diventato soltanto una voce, priva di corpo, lontana dal pubblico e dai media, cristallizzato nell’immagine del ragazzo con i capelli ricci e il foulard che non invecchia mai, come le sue canzoni. Battisti elettronico e invisibile, volutamente lontano dalla realtà e dal mondo, che con Pasquale Panella ha disegnato i contorni di un universo visionario e ai limiti dell’avanguardia, anticipando una rivoluzione di linguaggio che ci porta dritti alla musica contemporanea.

La biografia di Ernesto Assante racconta più storie, quelle di un artista e uomo multiforme, capace di essere accessibile ma concettuale, rivoluzionario ma popolare.

Un libro di racconti di vita e di canzoni memorabili, inevitabili ed eterne. Un libro che celebra con fine sapienza il mito senza tempo di Lucio Battisti.