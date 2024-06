Nella busta l'hashish del teschio: nei guai un 44enne del Collatino • Terzo Binario News

È uscito di casa con una busta dove, all’interno, erano nascosti sei panetti di hashish. Ma non ha fatto in tempo a salire in auto. Gli investigatori del commissariato Appio, in via Giovanni Battista Valente, al Collatino, hanno bloccato un 44enne italiano mentre usciva dalla propria abitazione.

La successiva perquisizione nell’appartamento ha fatto venire alla luce altri 5 panetti di hashish. Seicento euro in contanti, peraltro, erano nascosti in più punti della casa.

Ultimate le indagini negli uffici di via Giovanni Botero, l’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.