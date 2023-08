Case popolari del Pincio in vendita, si stimano 2 milioni di incasso per Civitavecchia • Terzo Binario News

Il consigliere Giammusso: Dopo oltre 12 anni dall’ultimo avviso verranno messi in vendita gli immobili attraverso una manifestazione di interesse non vincolante”

“Un’occasione per i cittadini ed un’opportunità, per il Comune di Civitavecchia.

Dopo oltre 12 anni dall’ultimo avviso verranno messi in vendita gli immobili attraverso una manifestazione di interesse non vincolante.

Il ricavato verrà investito per nuovi alloggi da destinare all’emergenza abitativa.

Gli alloggi sono stati individuati in via Amba Aradam, viale Matteotti, via Paolo Antonini, via Betti, via Etruria, via Leopoli, via Lepanto, via Pisacane, via Ascanio Fiori, via Santa Barbara e via De Sanctis.

Un impegno che avevo preso insieme al Sindaco Ernesto Tedesco in campagna elettorale e che oggi si concretizza …

Un ringraziamento all’assessore Monica Picca per aver creduto nel progetto e in tempo record portato in giunta e all’ex Assessore Emanuela Di Paolo e al delegato Juri Oliveri”.

Antonio Giammusso